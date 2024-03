Quote Tennis Indian Wells 2024. Sono uscite le quote antepost per il prossimo ATP Tennis Master 1000 di Indian Wells dove solo Novak Djpkovic è avanti in quota a Jannik Sinner per la vittoria finale, e i bookmakers scommettono sull’altoatesino numero 2 al mondo a fine torneo, superando così Carlos Alcaraz.

Quote Tennis Indian Wells 2024: analisi del tabellone di Jannik Sinner

Jannik Sinner si presenta tra i favoriti per la vittoria finale dell‘Indian Wells, con l’altoatesino che sarà impegnato anche a Miami, la settimana prossima, per completare il Sunshine Double, come viene chiamato il doppio appuntamento di Tennis ATP Master 1000 negli Stati Uniti.

SORTEGGIO INDIAN WELLS, ANALISI TABELLONE SINNER

1T bye

2T Kokkinakis o Giron

3T Struff/Coric/Ofner

Ottavi di finale Shelton/Cerundolo

Quarti di Finale Rublev/Tsitsipas

Semifinale Alcaraz/Zverev

Finale Djokovic/Medvedev

Fino agli ottavi non dovrebbero esserci grossi problemi per Jannik Sinner che inizierà dal secondo turno con il vincente della sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis (precedenti 3-0 per Sinner) e l’americano Marcos Giron (1-0). Al terzo possibile incrocio con il tedesco, n° 25 del mondo, Jan-Lennard Struff (nessun precedente).

Agli ottavi il livello si alza decisamente, e si potrebbe trovare la mina vagante Ben Shelton (1-1, l’americano ha vinto a Shanghai 2023 in tre set, l’azzurro a Vienna 2023 in due). Come agli Australian Open, nel quarto teorico di Jannik ci sarà poi Andrey Rublev: 5-2 il bilancio per l’azzurro, anche se non è da escludere la carta Stefanos Tsitsipas con cui Sinner è in svantaggio 3-5.

Seguendo l’ordine delle teste di serie il rosso di Sexten a questo punto avrebbe la rivincita della semifinale dell’anno scorso contro Carlos Alcaraz (nel 2023 lo spagnolo vinse 7-6 6-3): il nono capitolo della saga Sinner-Alcaraz (equilibrio sul 4-4 guardando le sfide del passato), come già anticipato, varrebbe lo scettro di vice-re del tennis. Sempre se Carlitos farà il suo dovere con i suoi avversari, su tutti Sascha Zverev, con cui ha perso a Melbourne, e Alex de Minaur, letteralmente on fire in questo inizio di stagione.

In finale possibile scontro con il n° 1 del mondo Djokovic o re-match con Medvedev.

Quote Tennis Indian Wells 2024: solo Djokovic davanti a Sinner

I bookmaker continuano a credere in Jannik Sinner. Dopo le vittorie di Melbourne e Rotterdam, l’azzurro torna da protagonista a Indian Wells dove, secondo gli esperti di Sisal, tra lui e il titolo c’è il solito Novak Djokovic. Ma non finisce qui, perché l’altoatesino è vicino a diventare il primo italiano di sempre alla seconda posizione del ranking: gli basterà fare meglio di Alcaraz nel torneo.

Il trofeo per Sinner si gioca @4, mentre Djokovic è visto campione @3,50. Insegue a strettissimo giro Alcaraz @4,50 mentre si allontana in quota Daniil Medvedev @9.

Poche possibilità per gli altri pretendenti: su Goldbet troviamo Alexander Zverev @26, Alex De Minaur, campione ad Acapulco, @31. I bookmaker non credono invece nel ritorno vincente di Rafa Nadal, offerto campione @34 volte la posta.

Vediamo anche le quote di Snai per la vittoria finale ad Indian Wells.

