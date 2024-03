Quote ATP Indian Wells 2024. È finalmente iniziato il primo Master 1000 dell’anno, Indian Wells. Torneo che storicamente viene calcolato come se fosse il quinto slam, sia per quanto lo ritengono importante i giocatori, ma anche per lo spettacolo che ci regala.

Quote ATP Indian Wells 2024: Djokovic su Sinner

Quest’anno il tabellone è molto interessante, soprattutto per la partecipazione di Novak Djokovic che non veniva qui dal 2019, ma anche per tutta le nuova next gen che sta dimostrando di poter vincere questi tornei.

Vediamo ora le quote dei vincenti per questo torneo:

Novak Djokovic 2.65

Jannik Sinner 4.00

Carlos Alcaraz 5.00

Danil Medvedev 8.00

Alexander Zverev 23.00

Alex De Minaur 26.00

Taylor Fritz 34.00

Andrey Rublev 34.00

Holger Rune 41.00

Quote ATP Indian Wells 2024: favoriti e sorprese

Il super favorito è sicuramente Novak, che come conosciamo, quando si presente a questi appuntamenti difficilmente sbaglia.

Al secondo posto tra i favoriti troviamo Jannik Sinner, che sta giocando in modo strepitoso in questo 2024, basti pensare che il giocatore italiano non ha ancora perso un match in questo 2024.

Occhi spalancati anche su Carlos Alcaraz, che è il campione uscente e che ha già dimostrato che su questi campi è davvero complicato da battere.

Attenzione anche alle sorprese Rublev e Zverev che troviamo rispettivamente a quota 23.00 e 34.00 che hanno molto valore, calcolando il tabellone che hanno davanti a loro.

