Pronostico Sinner-Alcaraz 16 marzo 2024. Sarà una semifinale di Indian Wells, primo Master 1000 della stagione 2024 ATP, davvero importante ed interessante quello tra le due giovani promesse del tennis italiano e spagnolo che si contendono anche il #2 del ranking mondiale in questo match.

Pronostico Sinner-Alcaraz 16 marzo 2024: semifinale con vista sul #2 al mondo

Nella semifinale di Indian Wells contro Carlos Alcaraz, ancora una volta il nostro Jannik Sinner scenderà in campo con il favore delle quote per una vittoria che vale anche il secondo posto nel ranking mondiale, e per andarsi a giocare il terzo titolo di questo 2024.

Il tennista altoatesino è proposto vincente intorno @1,70 mentre un successo dello spagnolo vale 2,30 di quota. Sinner non ha fin qui concesso nemmeno un set ai suoi avversari, tanto che nel set betting il 2-0 in suo favore prevale @2,50, seguito dal 2-1 @4, stessa quota di una vittoria di Alcaraz in due parziali.

Ma non c’è solo il secondo posto in palio: Sinner viaggia rapidamente verso il terzo trofeo di un 2024 fin qui perfetto, con il 100% di vittorie ottenute. Gli appassionati italiani sono convinti: secondo Planetwin365, l’80% di loro punta sulla vittoria finale di Jannik, mentre solo il 9% scommette su Alcaraz, con Medvedev relegato al 2%.

Pronostico Sinner-Alcaraz 16 marzo 2024: comparazione quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis ATP Indian Wells 2024.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Noi siamo su quel piccolo 9% che scommette su Alcaraz, in verità non per la vittoria finale, ma per la vittoria in semifinale contro Sinner che come detto si gioca @2.30 di quota massima. Questo non farà felici i tifosi, ma noi vediamo tutto da una prospettiva di betting, e questo match ha valore sullo sfavorito con quota oltre la pari. Ci aspettiamo una sfida tirata e combattuta alla pari, per questo prendere la vittoria dello spagnolo ha valore visto che è un lancio della moneta pagato più di @2.

Se vogliamo la vittoria secca di Carlos è un estensione, la giocata principale che ci consiglia il nostro Brian dalla redazione è: ALCARAZ +2.5 @1.80. Alcaraz qui gioca troppo bene, non ha concesso nemmeno una palla break in 3 partite e la superficie è perfetta per lui (un pò lenta e ha la possibilità di spingere forte). Sinner non ha ancora perso nel 2024, prima o poi questa striscia dovrà interrompersi ed è troppo favorito dalle quote, anche perché ha avuto qualche acciacco.

