Pronostico Mensik-Nardi 18 marzo 2024. Oggi andra in scena il primo turno di qualificazioni del tabellone principale del torneo Master 1000 di Miami dove si affronteranno Jakub Mensik contro Luca Nardi.

Pronostico Mensik-Nardi 18 marzo 2024: lo stato di forma dei tennisti

Entrambi i giocatori arrivano a questo match valido per le qualificazioni del Master 1000 ATP Miami 2024 in un periodo di forma eccellente: Jakub Mensik dopo un inizio di stagione 2024 fantastica, e stato costretto a lasciare Indian Wells dopo una partita fantastica giocata contro Shelton.

Dall’altra parte troviamo Luca Nardi che dopo la super vittoria con Djokovic a dovuto lasciare il torneo dopo la sconfitta subita contro Tommy Paul. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Mensik-Nardi 18 marzo 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per quanto riguarda questo match di Tennis per le qualificazioni al ATP Master 1000 Miami.

Le nostre scommesse su Mensik-Nardi

Ci aspettiamo una partita combattuta, dove vediamo comunque favorito alla lunga Mensik che in questi mesi ha già dimostrato di giocare un gran tennis su questa superficie. Decidiamo di prenderci la vittoria di Mensik per 2-0 a quota @2.30.

