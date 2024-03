Quote Antepost Tennis Miami 2024. Sta finalmente per iniziare il secondo Master 1000 dell’anno,il Master 1000 di Miami, torneo che storicamente è sempre stato calcolato come se fosse un quinto slam, proprio per come si sentono i giocatori e per l’importanza dell’evento che siamo andati ad analizzare nel dettaglio con questa anteprima.

Risultati qualifiche e Free Pick

In questi giorni ci siamo scaldati con le qualificazioni dall’Hard Rock Stadium di Miami Gardens per il Master 1000 di Tennis di Miami. Prima con la sconfitta di Nardi contro Mensik @2.30, poi con l’Over di Vavassori @1.80, abbiamo centrato altre 2 free pick, arrivando a 6 casse di fila!

Quote Antepost Tennis Miami 2024: testa a testa Alcaraz-Sinner

Quest’anno il tabellone del ATP Master 1000 Miami è molto interessante. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono i giocatori più attesi, che hanno confermato la presenza, dopo la semifinale storica dell’anno precedente (e dopo la semifinale recente ad Indian Wells persa dall’altoatesino, un altra delle nostre casse delle ultime settimane).

Peccato l’assenza di Novak Djokovic che ha deciso di dare forfait dopo una brutta sconfitta ricevuta da Luca Nardi in California. Vediamo ora le quote dei vincenti per questo torneo:

Carlos Alcaraz 3.10

Jannik Sinner 3.50

Danil Medvedev 7.00

Alexander Zverev 15.00

Alex De Minaur 19.00

Taylor Fritz 23.00

Holger Rune 26.00

Andrey Rublev 29.00

Alcaraz e Sinner sono rispettivamente la testa di serie numero 1 e 2, potendosi quindi affrontare solo in finale. Carlos guida le quote antepost @3,10, seguito da Sinner @3,50 molto vicino. Staccatissimo invece Medvedev, finalista a Indian Wells e campione in carica a Miami, in lavagna @7, con Zverev @15. Lorenzo Musetti, diventato papà da pochi giorni, si gioca invece @250 come altri italiani: Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.

Torna nel circuito maggiore (dopo la finale persa al Challenger di Phoenix), Matteo Berrettini. Il tennista romano è tornato dopo un 2023 complicato, che l’ha visto alzare più volte bandiera bianca causa infortuni. Ora, dopo la finale al Challenger di Phoenix, l’ex numero uno azzurro gode del favore delle quote nell’esordio con Andy Murray in una sfida “rinascita” per entrambi. Il suo successo si gioca intorno @1.70 contro la vittoria del britannico, in grande difficoltà nel 2024, @2.10. Nel set betting è avanti il 2-0 per l’italiano, @2,70, seguito dal 2-0 scozzese @3,40. Gli esperti si aspettano una partita combattuta: l’opzione Over 21.5 giochi totali si gioca @1,60.

Quote Antepost Tennis Miami 2024: favoriti e possibili sorprese

Il super favorito è sicuramente Alcaraz, che dopo il torneo giocato a Indian Wells ha sicuramente voglia di completare il Sushine Double. Al secondo posto tra i favoriti troviamo Jannik Sinner, che sta giocando in modo strepitoso in questo 2024, dove ha perso un unica partita contro Alcaraz.

Attenzione anche alle sorprese Rublev e Zverev che troviamo rispettivamente a quota 15.00 e 29.00 che hanno molto valore, calcolando il tabellone che hanno davanti a loro ma soprattutto per la superficie che rimane più rapida rispetto a Indian Wells.

Quote Antepost Tennis Miami 2024: il tabellone maschile degli italiani

Tanti gli italiani in gara in questa edizione del Masters 1000 di Miami. Jannik Sinner (n.2 del seeding), dopo il bye al primo turno, scenderà in campo a partire dal secondo turno contro il vincente tra Cachin e un qualificato.

Lorenzo Musetti (n.23 del seeding) se la vedrà con Safiullin o un qualificato al secondo turno (potenziale ottavo di finale contro un certo Carlos Alcaraz), mentre Matteo Berrettini, che ha ottenuto una wild card, come detto dovrà superare subito lo scoglio rappresentato da Andy Murray, nei confronti del quale è in vantaggio per 3-2 nei precedenti incroci.

Lorenzo Sonego, invece, debutterà contro Daniel Evans, mentre non è un’impresa proibitiva quella di Luciano Darderi, che affronterà Denis Shapovalov. Matteo Arnaldi, numero 38 del ranking ATP, se la vedrà con chi lo precedente nella graduatoria, ovvero l’esperto transalpino Arthur Fils. Flavio Cobolli giocherà la sua prima partita del torneo con un qualificato.

Tra i candidati alla vittoria finale, oltre al numero 1 del seeding Alcaraz, occhio ad Alex Zverev (4) e Daniil Medvedev (3), che si trova nella stessa parte di tabellone di Sinner. Nel tabellone principale anche Andrea Vavassori, che ha battuto nelle qualificazioni il monegasco Valentin Vacherot in tre set.

Quote Antepost Tennis Miami 2024: il tabellone femminile

Nel tabellone femminile del WTA Miami 2024 abbiamo cinque le azzurre al via. Camila Giorgi (n.26 del seeding) scenderà oggi in campo contro la polacca Frech, mentre Elisabetta Cocciaretto dovrà affrontare la giapponese Osaka, contro la quale non ha mai giocato prima. Martina Trevisan cercherà riscatto contro l’australiana Storm Hunter, che l’ha battuta in due set a Dubai.

Jasmine Paolini, dopo il bye del primo turno, debutterà direttamente al secondo atto del tabellone. Fuori già al primo turno Lucia Bronzetti, che ha perso contro la statunitense Taylor Townsend in tre set: 6-3, 3-6, 4-6.

Si rivede dopo la squalifica Simona Halep, che porta in dote una wild card, mentre tra le favorite non mancano Aryna Sabalenka (numero 2 del seeding), Coco Gauff (3) e soprattutto la numero 1 Iga Swiatek.

La polacca numero 1 al mondo comanda anche nelle lavagne delle quote antepost @2,25 per la vittoria finale. Seguono la kazaka Elena Rybakina @4,00 e l’americana Coco Gauff @7,00. In quota @10 la bielorussa Aryna Sabalenka, scossa dalla tragica scomparsa del compagno Konstantin Koltsov avvenuta nelle scorse ore. Jasmine Paolini @100 la prima delle italiane, tutte molto indietro.

L’albo d’oro del Master 1000 di Miami

Annullato nel 2020 a causa della pandemia di Coronavirus, il torneo ha visto trionfare nelle ultime 5 edizioni ben 5 tennisti diversi: John Isner (2018), Roger Federer (2019), Hubert Hurkacz (2021), Carlos Alcaraz (2022) e Daniil Medvedev (2023).

In questa edizione c’è grande attesa per Jannik Sinner poiché l’altoatesino è arrivato all’ultimo atto del torneo già due volte, perdendo però le finali del 2021 e 2023. L’azzurro sarà testa di serie numero 2 per via del forfait di Novak Djokovic, che ad oggi detiene il record con 6 titoli in questo torneo (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016), alla pari con André Agassi. Alle loro spalle, Roger Federer con 4 successi.

Tra le donne, invece, è Serena Williams a poter vantare ben 8 trionfi, contro i 5 di Steffy Graf e i 3 della sorella Venus e di Viktoryja Azaranka.

