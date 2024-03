Pronostico Sinner-Machac 27 marzo 2024. Questa sera andrà in scena la sfida tra Jannik Sinner-Tomas Machac valida per i quarti di finale del ATP Master 1000 di Miami. Vediamo analisi, quote e i nostri consigli per le scommesse sul Tennis.

Gli ultimi risultati al ATP Master 1000 Miami Open 2024

Continua il Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner, che nell’incontro valido per gli ottavi di finale supera l’australiano O’Connell (66) con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 52 minuti di gioco. Ora ai quarti di finale l’altoatesino troverà il ceco Machac (60), che ha superato agli ottavi un altro italiano, Matteo Arnaldi, per 6-3, 6-3.

Fuori anche l’altro azzurro Lorenzo Musetti, che cede a Carlos Alcaraz con lo stesso punteggio (6-3, 6-3) e purtroppo manca un game per il nostro Over 18.5 contro lo spagnolo che non gli lascia scampo. Buona la prova dell’italiano, che però ha dovuto fare i conti con le fatiche patite nell’incontro precedente contro Shelton e con l’ottimo stato di forma dello spagnolo numero 2 del mondo, giunto alla nona vittoria consecutiva.

Pronostico Sinner-Machac 27 marzo 2024: lo stato di forma dei tennisti

Jannik Sinner ottiene la diciannovesima vittoria (in 20 partite) del 2024 contro l’australiano O’Connell e accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro questa sera sfida per la prima volta in carriera il ceco Tomas Machac per avanzare tra i migliori 8 del torneo:

Tomas Machac che, dicevamo, è stato capace di regolare in due set (6-3, 6-3) Matteo Arnaldi, col ligure che inizia bene e dopo aver conquistato il primo game, mette in seria difficoltà ai vantaggi l’avversario, bravo a tenere il servizio dopo quattro parità. Al quinto gioco, però, il ceco trova il decisivo break che vale in primo set, con un altro turno strappato poco dopo per il 6-3 finale. Arnaldi non riesce più a trovare l’intensità e la precisione, perdendo il turno di battuta per il 4-2 che orienta definitivamente l’incontro verso la vittoria di Machac con un altro 6-3.

Pronostico Sinner-Machac 27 marzo 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Tomas Machac

Chiaramente Jannik Sinner è favorito ma non ci sta convincendo del tutto e andiamo sull’underdog consigliando Tomas Machac +5.5 @1.65 su Sisal. La pazzia potrebbe essere la vittoria di almeno un set di Machac che troviamo @2.75 su Snai mentre un clamoroso o di Sinner paga fino @7.40 volte la posta su Goldbet.

