Pronostico Medvedev-Sinner 29 marzo 2024. Continua la corsa di Jannik Sinner per la vittoria del Master 1000 di Miami, ma anche per salire al numero 2 del ranking mondiale, dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz. Daniil Medvedev questa sera sarà l’ultimo ostacolo prima della finale per l’altoatesino, comunque favorito dalle quote.

Pronostico Medvedev-Sinner 29 marzo 2024: quote e stato di forma

Ancora Jannik Sinner contro Daniil Medvedev; l’azzurro e il russo saranno avversari questa sera nella semifinale del Tennis ATP Masters 1000 di Miami dopo essersi sfidati nella finale degli Australian Open, vinta in rimonta a fine gennaio dall’altoatesino.

I due sono stati protagonisti finora di un percorso perfetto nel torneo e si presentano carichi all’undicesimo testa a testa. Nei primi sei il russo si è sempre imposto, ma negli ultimi quattro confronti Sinner ha superato l’avversario mostrando di aver completato un percorso di crescita che gli permette di non temere nessun avversario.

I pronostici della vigilia sono a favore di Sinner, che sulla lavagna scommesse si gioca vincente @1.48, mentre il successo del russo vale @2.52. Nel 2023 Medvedev si impose per due set a zero, ma stavolta gli esperti prevedono un risultato invertito: il 2-0 per Sinner si gioca @2,25, seguito dal 2-1 @3,70. La partita si preannuncia combattuta e lunga: l’opzione totale giochi Over 21,5 è proposta @1,57 contro Under @2,30.

L’altra semifinale vedrà di fronte Dimitrov, che ha superato ai quarti Alcaraz, contro Zverev. Sarà una sfida più equilibrata con il bulgaro a quota @2.19 e il tedesco leggermente favorito @1.63.

Pronostico Medvedev-Sinner 29 marzo 2024: il #2 nel ranking mondiale si avvicina

Senza più Alcaraz in gioco ora la vittoria di Sinner a Miami si gioca @1,85 su Planetewin365 e @1,90 su Snai, e un successo di Jannik a questo Master 1000 lo porterebbe in seconda posizione nel ranking ATP, superando proprio Alcaraz. Nella corsa al titolo in Florida, il secondo candidato è proprio Medvedev, @4, per la sfida di questa sera che è quasi una finale anticipato. A poca distanza c’è comunque Zverev @4,50. Chiude Dimitrov @7,50.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniil Medvedev

Il nostro esperto Brian era andato contro Jannik anche nella sfida con Machac, e rimane pessimista sull’altoatesino. Nella sfida con Medvedev la quota di Sinner è davvero troppo bassa. Decidiamo quindi di appoggiare il russo con handicap, giocando MEDVEDEV +3.5 @1.80.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB