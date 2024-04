Pronostici Tennis Anteprima ATP Montecarlo 2024. L’appuntamento nel Principato di Monaco è di quelli da non perdere, sopratutto per gli specialisti su terra come Carlos Alcaraz che infatti è l’unico davanti a Jannik Sinner nelle lavagne delle quote antepost. Potrete seguire tutti i match su Sky Sport, e tutti i pronostici ogni giorno sul nostro sito.

Tennis: ultimi risultati, a Marrakech risorge Matteo Berrettini

Torna al successo in un torneo Atp 250 Matteo Berrettini, che a Marrakech trionfa in finale superando Roberto Carballes Baena dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco, con il punteggio di 2-0 (7-5, 6-2). Il 27enne romano, n° 135 Atp, torna alla vittoria dopo un anno e mezzo (Atp 250 di Napoli 2022). Per Berrettini si trattava della tredicesima finale e quello conquistato in Marocco si tratta dell’ottavo titolo in carriera, il sesto 250 e il quarto sulla terra battuta. Grazie ai punti conquistati con questo successo, l’azzurro salirà al n° 84 del ranking Atp.

Negli altri tornei Hubert Hurkacz vince per la prima volta in carriera sulla terra battuta, portando a casa l’ATP 250 Estoril dopo aver battuto uno sfinito Pedro Martinez con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventisette minuti di gioco.

Secondo titolo in carriera per Ben Shelton che porta a casa l’ATP Houston in una finale tutta a stelle e strisce contro Frances Tiafoe, battuto in due ore e venti minuti per 7-5 4-6 6-3, con Shelton che guadagna così due posizioni in classifica e aggiorna il suo best ranking al numero 14.

In campo femminile al WTA 250 di Bogotà vince la padrona di casa, la colombiana Camila Osorio che vince il suo 2° torneo in carriera (il primo successo lo ottenne 3 anni fa, sempre qui a Bogotà) battendo con il punteggio di 6-3, 7-6(5) in quasi due ore di battaglia la ceca Marie Bouzkova.

Al WTA 500 Charleston 2024 Danielle Collins, che ha già detto che è al suo ultimo anno, trionfa anche qui dopo il successo a Miami, dove ha conquistato il suo primo 1000. Quarto titolo in carriera per Collins, che curiosamente aveva vinto i precedenti due nel 2021 (Palermo e San Jose) uno di fila all’altro proprio come in questa circostanza. Collins si è imposta con un perentorio 6-2 6-1 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco in finale contro la russa Daria Kasatkina.

Pronostici Tennis Anteprima ATP Montecarlo 2024: i favoriti nel Principato

La stagione su terra battuta entra nel vivo col Monte Carlo Masters, noto come Rolex Monte Carlo Masters, un ATP 1000 che vedrà diversi big al via. Da Miami a Montecarlo, dal cemento alla terra battuta. Jannik Sinner torna in Europa dopo un inizio di stagione pazzesco con i successi all’Australian Open, a Rotterdam e a Miami. Si riparte dal Principato, e da una superficie che non è la preferita di Sinner, che però è in un momento favoloso della sua carriera, e quindi niente gli è precluso. Un altro trionfo (sarebbe soltanto il secondo sulla terra dopo Umago 2022) si gioca @3,75; quota seconda, nelle antepost, soltanto al @2,75 legato a Carlos Alcaraz.

Sinner campione a Montecarlo senza perdere neanche un set, e vale @15, con l’azzurro che esordirà al secondo turno contro Korda o Davidovich Fokina. Jannik ci ha tenuto a ribadire che la terra non è la sua superficie preferita. Queste le dichiarazioni dell’altoatesino: “La terra bisogna farsela amica. Il mio primo risultato importante a livello Slam è arrivato proprio sulla terra, nel Roland Garros del 2020, dunque non è che non ci possa giocare bene qui sopra. Il fatto è che mi sento meno a mio agio rispetto al cemento. Arrivo da un inizio anno straordinario, ho vinto tanto e sono andato oltre le attese. Ma adesso si riparte. Per me Montecarlo è una specie di allenamento agonistico. Spero solo che duri più di una partita. L’obiettivo per me è arrivare pronto sulla terra del Roland Garros e poi per le Olimpiadi”.

Va comunque detto che anche lo spagnolo che si è dovuto subito fermare in allenamento prima della fine dello stesso. A causare lo stop una precauzione fisica. Per Alcaraz, infatti, qualche guaio a un avambraccio, quello destro, proprio nel primo giorno di allenamento nel Principato.

Pronostici Tennis Anteprima ATP Montecarlo 2024: gli altri contender ed italiani

Subito dietro, a completare il podio, c’è Novak Djokovic @4,25 che però si trova staccato dalla coppia di testa, per non parlare di Daniil Medvedev che si gioca addirittua @12 volte la posta.

Altri italiani in gioco nel Principato; come detto Matteo Berrettini arriva a Montecarlo direttamente dopo il trionfo di Marrakech: un ritorno importante, quello di Matteo, che nel Principato lo scorso anno giocò un buon tennis prima del ritiro e di un’altra stagione contraddistinta dagli infortuni. La vittoria finale di Berrettini paga @66 volte la posta, stessa quota di Lorenzo Musetti, che ha già iniziato alla grande il suo torneo eliminando Taylor Fritz e al terzo turno potrebbe ritrovare Novak Djokovic, contro cui lo scorso anno vinse proprio a Montecarlo.

Nel tabellone principale dalla parte di Sinner anche Matteo Arnaldi, che al primo turno se la vedrà con il finlandese Emil Ruusuvuori. In caso di passaggio del turno, se la vedrebbe subito con Holger Rune. Al terzo turno, possibile derby tra Arnaldi e Berrettini, mentre l’eventuale altro derby azzurro si verificherebbe solo agli ottavi di finale.

Nella giornata di oggi, si giocheranno le finali delle qualificazioni, che potrebbero vedere l’accesso al tabellone principale di altri due tennisti italiani. Luca Nardi se la vedrà col francese Muller, mentre Lorenzo Sonego dovrà superare lo spagnolo Bautista.

Pronostici Tennis Anteprima ATP Montecarlo 2024: Programma completo e albo d’oro

PROGRAMMA COMPLETO ATP MONTECARLO

domenica 7 aprile: primo turno, dalle 13 alle 19

lunedì 8 aprile: primo turno, dalle 11 alle 19

martedì 9 aprile: primo e secondo turno, dalle 11 alle 19

mercoledì 10 aprile: secondo e terzo turno, dalle 11 alle 19

giovedì 11 aprile: terzo turno, dalle 11 alle 19

venerdì 12 aprile: quarti di finale, dalle 11 alle 19

sabato 13 aprile: semifinali, dalle 11 semifinale 1 doppio; dalle 13.30 semifinale 1 singolare; dalle 15.40 semifinale 2 singolare; dalle 17.30 semifinale 2 doppio

domenica 14 aprile: finale, dalle 12 finale doppio; dalle 15 finale singolare

GUIDA TV ATP MONTECARLO

Gli incontri dell’Atp Montecarlo Masters 1000 2024 sono trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW e su Tennis Tv.

ULTIMI VINCITORI ATP 1000 MONTECARLO

2009 Novak Djokovic (Serbia)

2010 Fernando Verdasco (Spagna)

2011 David Ferrer (Spagna)

2012 Novak Djokovic (Serbia)

2013 Rafael Nadal (Spagna)

2014 Roger Federer (Svizzera)

2015 Tomas Berdych (Repubblica Ceca)

2016 Gael Monfils (Francia)

2017 Albert Ramos Vinolas (Spagna)

2018 Kei Nishikori (Giappone)

2019 Dusan Lajovic (Serbia)

2020: torneo non disputato a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

2021: Andrej Rublev (Russia)

2022: Alejandro Davidovich Fokina (Spagna).

2023: Andrej Rublev (Russia)

Ecco tutte le quote antepost per la vittoria finale del Tennis ATP Master 1000 di Montecarlo.

Montecarlo Masters 2024: il tabellone maschile

Ricordiamo che le prime 8 teste di serie usufruiscono di un bye al primo turno e scenderanno dunque in campo a partire dal 2° turno. Stan Wawrinka, Gael Monfils, Matteo Berrettini e Valentin Vacherot hanno ottenuto invece una wild card.

Sezione 1

Novak Djokovic [1] – bye

Roman Safiullin – Qualificato

Arthur Fils – Adrian Mannarino

Lorenzo Musetti – Taylor Fritz [13] Alex De Minaur [11] – Stan Wawrinka [WC] Dominik Koepfer – Tallon Griekspoor

Alexei Popyrin – Qualificato

Andrey Rublev [6] – bye

Sezione 2

Carlos Alcaraz [3] – bye

Felix Auger-Aliassime – Qualificato

Zhizhen Zhang – Marcos Giron

Qualificato – Ugo Humbert [14] Hubert Hurkacz [10] – Jack Draper

Jiri Lehecka – Qualifier

Alejandro Tabilo – Qualificato

Casper Ruud [8] – bye

Sezione 3

Alexander Zverev [5] – bye

Daniel Evans – Sebastian Ofner

Nicolas Jarry – Tomas Martin Etcheverry

Laslo Djere – Stefanos Tsitsipas [12] Karen Khachanov [15] – Cameron Norrie

Francisco Cerundolo – Qualificato

Gael Monfils [WC] – Jordan Thompson

Daniil Medvedev [4] – bye

Sezione 4

Holger Rune [7] – bye

Matteo Arnaldi – Emil Ruusuvuori

Miomir Kecmanovic – Matteo Berrettini [WC] Valentin Vacherot [WC] – Grigor Dimitrov [9] Alexander Bublik [16] – Borna Coric

Jan-Lennard Struff – Sebastian Baez

Sebastian Korda – Alejandro Davidovich Fokina

Jannik Sinner [2] – bye

