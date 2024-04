Anteprima ATP/WTA Madrid 2024. Questa settimana è il torneo nella capitale spagnola a prendersi la scena. Jannik Sinner con seed #1 dopo il forfait di Djokovic e vediamo anche i match del WTA femminile dopo i sorteggi. Ci concentriamo sugli italiani, mentre da domani torneremo ad occuparci di questo torneo con le analisi dettagliate sulle quote antepost di tutti i big e con le prime free pick sui match più interessanti, selezionati dalla nostra redazione.

Anteprima ATP/WTA Madrid 2024: i sorteggi ATP

Saranno cinque gli italiani a rappresentare il Bel Paese nel ATP Masters 1000 di Madrid, ma tra loro non ci sarà Matteo Berrettini che si è ritirato a causa di un virus influenzale.

Fari puntati su Jannik Sinner, presente nel main draw in qualità di testa di serie n.1 e nella parte alta. L’altoatesino è tra i grandi favoriti anche perché non ci sarà Novak Djokovic, e Sinner potrebbe aprire il suo torneo di Madrid con un derby azzurro, visto che sfiderà il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e un qualificato. Sonego nel caso di vittoria si troverà contro l’amico di Coppa Davis, che non ha mai superato in 4 precedenti.

Parte alta del main draw anche per Matteo Arnaldi che affronterà l’insidioso australiano Christopher O’Connell. In caso di passaggio del turno il ligure si troverebbe di fronte il russo Daniil Medvedev (n.3 del seeding).

Sempre nella parte alta, Flavio Cobolli va a caccia di un successo che manca da un po’, opposto al sudamericano Alejandro Tabilo. Sarà un match non semplice per Cobolli, visto che il cileno è in condizione ed è arrivato in semifinale all’ATP250 di Bucarest. Qualora Flavio riuscisse a spuntarla, si ritroverebbe a giocare contro un altro cileno, ovvero Nicolas Jarry, già affrontato e sconfitto in una partita incredibile agli Australian Open di quest’anno.

Bye al primo turno per Lorenzo Musetti, che sfiderà uno tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild e il russo Roman Safiullin. In questo caso, ci troviamo nella parte bassa del tabellone della testa di serie n.2, Carlos Alcaraz. Dubbi sulla condizione fisica del vincitore delle due ultime edizioni del torneo madrileno. Se Carlitos dovesse confermare la sua presenza, vi potrebbe essere l’eventuale incrocio con Musetti nel terzo turno.

In conclusione, nella parte bassa del tabellone, Luciano Darderi giocherà contro il veterano Gael Monfils. Se l’italo-argentino dovesse imporsi, si troverebbe contro l’americano Taylor Fritz che è arrivato in semifinale nel recente torneo di Monaco di Baviera, ma che non è così convincente sulla terra come sul cemento.

Tabellone Principale ATP Master 1000 Madrid 2024

PARTE ALTA

(1) Sinner BYE

Sonego vs Q

Q vs Kotov

(32) Thompson BYE

(22) Jarry BYE

Tabilo vs Cobolli

Galan vs Q

(16) Tabilo BYE

(9) Dimitrov BYE

Hanfmann vs Mensik

Nishioka vs Auger Aliassime

(19) Mannarino BYE

(29) Norrie BYE

Michelsen vs Fonseca

Zhang vs Kecmanovic

(5) Ruud BYE

(3) Medvedev BYE

O’Connell vs Arnaldi

Purcell vs Giron

(25) Korda BYE

(17) Bublik BYE

Koepfer vs Carballes Baena

Machac vs Ruusuvuori

(14) Shelton BYE

(10) De Minaur BYE

Blanchin vs Nadal

Cachin vs Ofner

(20) Tiafoe BYE

(30) Lehecka BYE

Q vs Q

Lajovic vs Q

(6) Tsitsipas BYE

PARTE BASSA

(8) Hurkacz BYE

Q vs Draper

Altmaier vs Landaluce

(31) Fils BYE

(18) Baez BYE

Van Assche vs Bergs

Darderi vs Monfils

(12) Fritz BYE

(15) Paul BYE

Q vs Q

Karatsev vs Maroszan

(21) Cerundolo BYE

(26) Etcheverry BYE

Diaz Acosta vs Shapovalov

Coric vs Q

(4) Zverev BYE

(7) Rublev BYE

Evans vs Q

Q vs Shang

(27) Davidovich Fokina BYE

(24) Griekspoor BYE

Vukic vs Daniel

Navone vs Popyrin

(11) Rune BYE

(13) Humbert BYE

Van de Zandschulp vs Eubanks

Munar vs Borges

(23) Struff BYE

(29) Musetti BYE

Safiullin vs Seyboth Wild

Rinderknech vs Schevchenko

(2) Alcaraz BYE

Anteprima ATP/WTA Madrid 2024: i sorteggi WTA

Sorteggiato anche il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Madrid, il quinto della stagione. Saranno 4 le tenniste italiane a rappresentare il belpaese. Martina Trevisan sfiderà Sloane Stephens (ex campionessa degli US Open) che non ha mai affrontato prima e vincendo la Trevisan potrebbe incrociare Elise Mertens.

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la polacca Magda Linette (l’unico precedente è anche quello che ha portato la marchigiana la vittoria del WTA 125 di Tampico), e in caso di vittoria si troverebbe contro Sabalenka.

Lucia Bronzetti attende una qualificata per passare poi ad un possibile match con la kazaka Elena Rybakina.

Per Jasmine Paolini l’esordio sarà con una tra la cinese Lin Zhu e l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva. La toscana non ha mai vinto a Madrid, ma il momento di forma è ottimo, e se si dovesse sbloccare superando il turno, troverebbe un teorico terzo turno con la francese Caroline Garcia e un ottavo con la ceca Marketa Vondrousova.

Tabellone Principale WTA Master 1000 Madrid 2024

Swiatek (POL) [1]-Bye

Xiyu Wang (CHN)-Bogdan (ROU)

Eala (PHI) [WC]-Tsurenko (UKR)

Bye-Cirstea (ROU) [27]

Azarenka [23]-Bye

Maria (GER)-Stearns (USA)

Sorribes Tormo (ESP)-Qualificata

Bye-Svitolina (UKR) [16]

Haddad Maia (BRA) [11]-Bye

Qualificata-Wozniacki (DEN) [WC] Bouzkova (CZE)-Siniakova (CZE)

Bye-Navarro (USA) [19]

Mertens (BEL) [28]-Bye

Stephens (USA)-Trevisan (ITA)

Vekic (CRO)-Qualificata

Bye-Sakkari (GRE) [5]

Gauff (USA) [3]-Bye

B. Fruhvirtova (CZE) [WC]-Rus (NED)

Qualificata-Anisimova (USA) [PR] Bye-Yastremska (UKR) [31]

Keys (USA) [18]-Bye

Begu (ROU) [PR]-L. Fruhvirtova (CZE) [WC] Osaka (JPN) [PR]-Qualificata

Bye-Samsonova [15]

Ostapenko (LAT) [9]-Bye

Qualificata-Badosa (ESP) [WC] Raducanu (GBR) [WC]-Pliskova (CZE)

Bye-Kudermetova [17]

Fernandez (CAN) [32]-Bye

Shnaider-Potapova

Kenin (USA)-Schmiedlova (SVK)

Bye-Jabeur (TUN) [8]

Zheng (CHN) [6]-Bye

Putintseva (KAZ)-Yuan (CHN)

Y. Wang (CHN)-Dolehide (USA)

Bye-Kalinina (UKR) [30]

Pavlyuchenkova [20]-Bye

Qualificata-Qualificata

Martic (CRO)-Bucsa (ESP)

Bye-Kasatkina [10]

Alexandrova [14]-Bye

Hibino (JPN)-Krueger (USA)

Qualificata-Blinkova

Bye-Kalinskaya [24]

Kostyuk (UKR) [25]-Bye

Davis (USA) [PR]-Sherif (EGY)

Bronzetti (ITA)-Qualificata

Bye-Rybakina (KAZ) [4]

Vondrousova (CZE) [7]-Bye

Zhang (CHN) [PR]-Rogers (USA) [PR] M. Andreeva-Townsend (USA)

Bye-Noskova (CZE) [29]

Garcia (FRA) [21]-Bye

Xinyu Wang (CHN)-Tomova (BUL)

Zhu (CHN)-Jimenez Kasintseva (AND) [WC] Bye-Paolini (ITA) [12]

Collins (USA) [13]-Bye

Burel (FRA)-Qualificata

Frech (POL)-Qualificata

Bye-Krejcikova (CZE) [22]

Boulter (GBR) [26]-Bye

Montgomery (USA) [WC]-Avanesyan

Linette (POL)-Cocciaretto (ITA)

Bye-Sabalenka [2]

