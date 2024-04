Quote ATP Master 1000 Madrid 2024. Dopo aver visto i sorteggi e i possibili percorsi degli italiani in ATP e WTA, oggi ci concentriamo sulle quote antepost e il programma completo del torneo maschile al via dal 24 aprile col tabellone principale.

Quote ATP Master 1000 Madrid 2024: i favoriti

Dopo aver perso in tre set la semifinale di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner torna in campo a Madrid per continuare la rincorsa al numero uno del ranking. L’azzurro, a caccia della prima vittoria in un Masters 1000 su terra rossa, qui a Madrid parte secondo nella lavagna dei favoriti, offerto @4,50 dai betting analyst di Snai, dietro a Carlos Alcaraz, campione in carica nelle ultime due edizioni, e in pole @3 nonostante qualche problema di natura fisica, anche se nelle ultime ore ha chiarito che sarà normalmente in campo.

Completa il podio virtuale proprio il giustiziere di Sinner a Montecarlo, Stefanos Tsitsipas @5,50, seguito da Casper Ruud, sconfitto in finale nel Principato ma fresco di rivincita nel weekend a Barcellona, fissato @7,50. Si sale @75 volte la posta con Lorenzo Musetti, secondo italiano in quota, con Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi lontanissimi a quota @250.

Il grande assente sarà Novak Djokovic, il numero 1 al mondo, che ha deciso di saltare questo appuntamento, per recuperare e prepararsi al meglio in vista degli impegni a Roma e soprattutto al Roland Garros. Sinner avrà così l’occasione di avvicinarsi al campione serbo nella classifica Atp per poter cercare di salire sul trono del tennis al termine degli Internazionali d’Italia a Roma o a Parigi dopo il secondo Slam della stagione.

A Madrid ci sarà invece Rafa Nadal che, dopo essere tornato in campo all’Atp Barcellona dopo i mesi passati lontano dai campi per infortunio, prenderà parte anche al torneo nella capitale del suo Paese. Nadal vincente però è un opzione difficile, e quotata @25.

Quote ATP Master 1000 Madrid 2024: programma completo e guida tv

Gli incontri dell’Atp Masters 1000 Madrid 2024 sono trasmessi in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e NOW.

PROGRAMMA COMPLETO ATP MADRID 2024

Mercoledì 24 aprile: primo turno dalle 11:00

Giovedì 25 aprile: primo turno dalle 11:00

Venerdì 26 aprile: secondo turno dalle 11:00

Sabato 27 aprile: secondo turno dalle 11:00

Domenica 28 aprile: terzo turno dalle 11:00

Lunedì 29 aprile: terzo turno dalle 11:00

Martedì 30 aprile: ottavi di finale dalle 11:00

Mercoledì 1 maggio: quarti di finale dalle 13:00

Giovedì 2 maggio: quarti di finale dalle 13:00

Venerdì 3 maggio: semifinali dalle 13:00

Domenica 5 maggio: finale alle 15:30

