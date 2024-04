Pronostici ATP Madrid 26 aprile 2024. Entra nel vivo il Master 1000 sulla terra rossa spagnola, e sabato debutterà Jannik Sinner in un derby azzurro in cui è super favorito contro Lorenzo Sonego. Vediamo anche gli altri impegni degli italiani al ATP, ma anche delle donne al WTA con un ottimo esordio di Jasmine Paolini.

Pronostici ATP Madrid 26 aprile 2024: Jannik Sinner v Lorenzo Sonego

Tutto pronto per l’esordio di Jannik Sinner al ATP Master 1000 Madrid 2024. Sabato il numero uno azzurro scenderà in campo contro Lorenzo Sonego nella sfida valida per il secondo turno del torneo spagnolo. I bookmaker non hanno dubbi in vista del derby italiano: la vittoria di Jannik si gioca @1,04, mentre un successo del torinese paga tra @10 e @11 volte la scommessa. Si va verso un dominio anche nel set betting: il 2-0 di Sinner è proposto @1,25, seguito dal 2-1 @4,60. Una vittoria per Sonego per 2-1 è vista @17.

Sabato è in campo anche Flavio Cobolli contro il terraiolo Nicolas Jarry. Il cileno parte avanti in quota, @1,53, contro @2.50 dell’azzurro. Jarry avanti anche nelle opzioni sul risultato: il 2-0 per il numero 23 al mondo è proposto @2,25, mentre una vittoria di Cobolli per 2-0 paga @4,33 volte la posta.L’esordio di Sinner, secondo i bookmaker, aprirà la strada a un’altra cavalcata di successi.

Il titolo a Madrid per Jannik, che lo porterebbe a pochissimi punti di distanza dal primo posto nel ranking ATP, è offerto @3,25, stessa quota del rivale Carlos Alcaraz. Più indietro Zverev @10, Tsitsipas @12, e Ruud @13. Dopo l’esordio vincente scende la quota per il ritorno alla vittoria di un trofeo di Rafa Nadal, ora visto @15.

Pronostici ATP Madrid 26 aprile 2024: gli altri italiani in gioco

Facciamo un passo indietro, venerdì di secondi turni in quel di Madrid. Nel momento in cui scriviamo Lorenzo Musetti ha già giocato e perso 0-2 contro un avversario modesto come Thiago Seyboth Wild, confermando il momento di crisi del toscano.

Durante la giornata sarà la volta di Luciano Darderi: per lui sfida molto complessa contro Taylor Fritz, americano in un ottimo stato di forma, anche se questa superficie gli è da sempre avversa, ma in questo 2024 sta invece regalandogli parecchie soddisfazioni. Darderi però ha fatto buona mostra di sé contro Gael Monfils.

Tennis WTA Madrid 2024, la situazione in campo femminile

Tra le donne, ha aperto il programma sul campo centrale Lucia Bronzetti che però ha perso nettamente 0-2 contro Elena Rybakina che in questo momento sembra di un livello nettamente superiore all’azzurra e lo ha dimostrato sul campo.

Ha già giocato Jasmine Paolini, un esordio ottimo visto che ha distrutto per 2-0 Victoria Jimenez Kasintseva, classe 2005. Alla giocatrice toscana è bastata un ora per travolgere l’avversaria, e ora sulla strada di Paolini ci sarà la francese Caroline Garcia, con cui è indietro 1-5 nei precedenti (unica vittoria a Guangzhou nel finale di 2023).

Debutta anche la campionessa del torneo femminile, Aryna Sabalenka. La bielorussa è opposta alla polacca Magda Linette.

