Pronostico Hurkacz-Fritz 30 aprile 2024. Vediamo le analisi con migliori quote, ultimi risultati, statistiche e i nostri consigli per le scommesse su questo ottavo di finale al Master 1000 di Madrid, evento su terra rossa della stagione di Tennis.

Pronostico Hurkacz-Fritz 30 aprile 2024: lo stato di forma dei tennisti

Per questo ottavo di finale del ATP Master 1000 Madrid 2024 di Tennis, entrambi i giocatori sono arrivati a questo punto in modo abbastanza tranquillo, senza rischi nei turni precedenti. Il polacco Hubert Hurkacz (#9 del ranking mondiale) ha rifilato un doppio 2-0 a Draper e Altmaier.

Taylor Fritz (#13) ha invece regolato con lo stesso risultato di due set a zero il nostro Luciano Darderi e anche l’argentino Baez. I due tennisti si sono affrontati 4 volte in passato, e di questi precedenti in 3 occasioni ha vinto Fritz, che ha lasciato un solo match ad Hurkacz.

Pronostico Hurkacz-Fritz 30 aprile 2024; le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match di Tennis ATP Master 1000 di Madrid.

Le nostre scommesse su Hubert Hurkacz-Taylor Fritz

Fritz è un giocatore da terra battuta e ha già fatto la finale la settimana scorsa a Monaco di Baviera, persa contro il tennista di casa Struff, ma sta giocando molto bene. Dall’altra parte però c’è Hurkacz che si affida al suo servizio che lo aiuta sempre. Ci aspettiamo una partita dura e combattuta e dove i turni di servizio saranno dominanti. Il nostro consiglio è OVER 0.5 TIE BREAK @1.70. Se volete alzare la quota occhio a TIE BREAK 1° SET @3.50. Come chicca su questa partita vi diamo anche VITTORIA FRITZ @1.83.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.