Finiti i tornei di tennis olimpici a Parigi, è ora di pensare al circuito ATP che vola in Canada per il Master 1000 di Montreal dove tornerà in campo anche Jannik Sinner. In questo articolo analizziamo però il primo turno di un altro italiano, Lorenzo Sonego. Pronostico Sonego-Griekspoor 6 agosto 2024.

Pronostico Sonego-Griekspoor 6 agosto 2024: lo stato di forma dei tennisti

Lorenzo Sonego (numero #57 al mondo) non è stato impegnato a Parigi, e di fatto il suo ultimo torneo è stato quello sulla terra rossa di Umag in Croazia, dove si è fermato ai quarti di finale per 1-2 contro Cerundolo.

Tallon Griekspoor (#40) ha invece partecipato a Parigi ma si è fermato al 2° turno, incappando in Alcaraz con cui ha perso per 2 set a 0. I due giocatori si sono sfidati solo una volta in passato, sul cemento di Parigi nel 2022 e in quell’occasione vinse Sonego in una partita comunque combattuta al 3° set.

Pronostico Sonego-Griekspoor 6 agosto 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per il Master 1000 in Canada, ATP Montreal.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Tallon Griekspoor

Brian ha analizzato questo match di tennis dandoci un paio di consigli, il principale una quota @1.64 su Over (salita a 22.5 di linea). Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

