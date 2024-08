Nella notte tra lunedì e martedì andrà in scena la finale del Master 1000 ATP Cincinnati 2024 di tennis con in campo il nostro Jannik Sinner contro il giocatore di casa, Francis Tiafoe. Pronostico Sinner-Tiafoe 20 agosto 2024

Pronostico Sinner-Tiafoe 20 agosto 2024: lo stato di forma dei tennisti

Jannik Sinner affronterà l’americano Frances Tiafoe nella Finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, sarà per entrambi la prima volta nell’atto conclusivo di questo torneo di tennis.

Il numero 1 al mondo si presenta da grande favorito, anche se c’è da considerare la maratona che lo ha visto impegnato per oltre tre ore di gioco nella semifinale contro Alexander Zverev battuto per 2 set a 1.

Come ha ammesso in conferenza stampa, Sinner qualche volta ha ancora fastidio all’anca, seppur di entità inferiore rispetto a quello patito dall’altoatesino in primavera. Queste le parole dello stesso Sinner in conferenza stampa: “Sono felice di essere in Finale. E’ stata una partita difficile contro Zverev e le motivazioni erano particolari perché contro di lui avevo vinto solo una volta e questo un po’ incide. Per cui sono soddisfatto. Fisicamente mi sento bene ed è stato importante fare partite qui prima degli US Open che sono l’obiettivo principale. A volte ho sentito un fastidio all’altezza dell’anca, ma è un qualcosa di diverso e di minor entità rispetto a quello che avevo avuto in primavera. Probabilmente, il fatto di essere stato fermo e aver affrontato con poco recupero questi tornei in successione si è fatto sentire. Dopo questo evento verificheremo di cosa si tratta esattamente, ma non sono preoccupato e l’obiettivo è sempre quello di essere al 100% della condizione a New York”. Sulla finale di Cincinnati ha poi continuato: “Tiafoe è un avversario complicato: serve bene e ha elevato il proprio tennis nell’ultimo mese. È un giocatore che si muove velocemente e quindi sarà una partita difficile”.

Lo statunitense è reduce anch’egli da un match molto combattuto contro Holger Rune (successo al tie-break del terzo set come Sinner), ma dal minutaggio inferiore. Il padrone di casa sta esprimendo un tennis convincente, diverso da quello del resto del 2024 dove aveva nel complesso deluso, e sa di presentarsi da underdog in questo match finale: “Lui è sempre il favorito in ogni match che gioca, essendo il numero 1 del mondo. Devi toglierti il cappello di fronte a uno come lui”.

Con questo risultato Tiafoe ha riacciuffato un posto nella top 20 in classifica ATP, dopo che era sceso anche fuori dai 35 mentre Sinner proverà a portare a casa il 3° titolo di un Master 1000 in carriera.

I precedenti tra Jannik Sinner e Francis Tiafoe

I precedenti sono favorevoli a Sinner, con tre affermazioni nei quattro incroci, ma nei fatti i due non si sono mai incontrati nelle condizioni di gioco che avranno a Cincinnati, ovvero cemento outdoor. In più, Jannik dovrà anche considerare il supporto del pubblico statunitense favorevole a Tiafoe.

PRECEDENTI

ATP Vienna 2023 – (2)Sinner B. (7)Frances Tiafoe [USA] 6-3 6-4

ATP Vienna 2021 – Frances Tiafoe [USA] b. (7)Sinner 3-6 7-5 6-2

NextGen Finals 2019 – (8)Sinner b. (2)Frances Tiafoe [USA] 3-4(4) 4-2 4-2 4-2

ATP Anversa 2019 – (WC)Sinner b. Frances Tiafoe [USA] 6-4 3-6 6-3

Pronostico Sinner-Tiafoe 20 agosto 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per la finale del Master 1000 ATP Cincinnati.

