Sono passate poche ore dalla sconfitta di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale di Pechino, che il circuito ATP di Tennis pensa già al Master 1000 di Shanghai dove torna la sfida in quota tra il numero 1 e il numero 2 al mondo. Anteprima Tennis ATP Shanghai 2024.

Anteprima Tennis ATP Shanghai 2024: torna la sfida Sinner-Alcaraz

Cambia il torneo, ma non la previsione dei bookmaker: come all’ATP di Pechino, anche al Masters 1000 di Shanghai Jannik Sinner dovrà battere la concorrenza di Carlos Alcaraz, uscito vincitore dalla finale tra i due nel torneo della capitale cinese.

Il tennista spagnolo è in pole nelle quote per la conquista del titolo, offerto a 3 su Snai. Il numero uno del mondo insegue a 3,5, mentre a quota 5 c’è Novak Djokovic. Più indietro Alexander Zverev a 7,5, seguito a distanza da Daniil Medvedev, per cui il trionfo paga 10 volte la posta. Difficile un successo per Lorenzo Musetti, offerto a 100.

ATP Master 100 Shanghai 2024: Taro Daniel primo avversario di Sinner

L’ATP Shanghai è il penultimo Masters1000 stagionale e Jannik Sinner ha avuto il bye al primo turno. Ora il numero 1 al mondo sfiderà Taro Daniel sul cemento cinese in cui il tennista del Sol Levante è stato autore di una partita in rimonta contro Egor Gerasimov, guadagnandosi il pass per il secondo turno dopo due ore e venti minuti ma senza mai offrire una palla break al suo avversario.

Anche Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz conoscono i propri avversari. Il russo avrà di fronte il brasiliano Thiago Seyboth Wild, che si è imposto in una sfida durissima con il britannico Daniel Evans risolta al tiebreak del terzo set. Il fresco vincitore di Pechino si troverà di fronte Shang Jungchen, che ha regolato la wild card Wong con un doppio 6-4.

