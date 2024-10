Questa settimana si gioca nella capitale francese l’ultimo Master 1000 della stagione, importante anche per acciuffare l’ultimo posto per le ATP Finals. Jannik Sinner tra i favoriti, possibile finale con Carlos Alcaraz. Vediamo il sorteggio nell’ Anteprima Tennis Parigi Bercy 2024.

Anteprima Tennis Parigi Bercy 2024: il cammino di Jannik Sinner

E’ stato effettuato il sorteggio di Parigi Bercy, ultimo Master 1000 della stagione di Tennis. Non sarà un cammino semplice per Jannik Sinner; il numero uno del mondo, dopo un bye al primo turno, debutterà al secondo turno contro uno tra Ben Shelton o il canadese Felix Auger Aliassime.

Al terzo turno Sinner potrebbe avere uno tra Rune o Arnaldi, nei quarti di finale probabilmente lo scontro con Taylor Fritz o de Minaur; e in semifinale almeno, sempre sulla carta, potrebbe esserci Alexander Zverev, testa di serie numero 3. L’eventuale finale a quel punto sarebbe contro Carlos Alcaraz.

Gli altri italiani a Parigi Bercy

Per quanto riguarda gli altri italiani in tabellone a Bercy occhio anche all’altra testa di serie Lorenzo Musetti, in semifinale questa settimana a Vienna, e dunque sono da capire in quali condizioni arriverà a Bercy. Musetti incontrerà subito il tedesco Struff, con un possibile secondo turno contro Fils o Cilic.

Flavio Cobolli debutterà contro Richard Gasquet, in quello che dovrebbe essere l’ultimo Bercy dell’infinita carreira del francese. Matteo Berrettini se la vedrà con Popyrin e un eventuale secondo turno contro Daniil Medvedev.

Per Matteo Arnaldi c’è Holger Rune, in leggera ripresa se non altro dal punto di vista dei risultati in questo finale di stagione. Infine Luciano Darderi che sfiderà l’olandese Grieskpoor.

Tennis: I big in gioco. Alcaraz da finale con Jannik

Tra gli altri giocatori esteri ovviamente occhi puntati anche su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo parte con un possibile secondo turno contro Jarry; e ai quarti di finale troverebbe teoricamente Tommy Paul, con l’americano ancora in corsa per le ATP Finals.

L’obiettivo di tutti solo i 3710 punti nella Race di Andrey Rublev, al momento ottavo e ultimo qualificato a Torino. A Bercy proveranno a insidiarlo soprattutto de Minaur, Dimitrov e Paul. Praticamente al ridotte al lumicino le speranze di Tsitsipas e Rune, che dovrebbero necessariamente vincere il torneo e probabilmente cercare punti extra anche nella settimana successiva a Bercy, tra i vari ATP di Belgrado e Metz.

La storia di Parigi Bercy e ultimi vincitori

Il Parigi-Bercy ATP, attualmente Rolex Paris Masters (per via dello sponsor), prende il nome dal Palais Omnisports de Paris-Bercy (POPB), dove si svolge la competizione. È un torneo di tennis maschile della categoria ATP World Tour Masters 1000, quella più importante dopo i Grandi Slam e le ATP Finals.

Il Palais Omnisport, inaugurato nel 1984, ha ospitato la prima gara di tennis l’anno successivo e il primo Open di Paris, tra fine ottobre e inizio novembre 1986, e il primo vincitore di sempre qui fu un giovanissimo Boris Becker.

Ecco l’albo d’oro degli ultimi 10 vincitori di questo torneo. Il campione in carica è Novak Djokovic, che però non sarà presente per difendere il titolo nella capitale francese. Sinner qui non ha mai vinto, e cerca di sfatare il tabù parigino, portando a casa un altro Master 1000 in questo 2024 eccezionale per l’altoatesino.

2023-Djokovic

2022-Rune

2021-Djokovic

2020-Medvedev

2019-Djokovic

2018-Dimitrov

2017-Djokovic

2016-Zverev

2015-Shapovalov

Quote Antepost Tennis Master 1000 Parigi Bercy

Al momento non sono disponibili le quote antepost per la vittoria finale dell’ultimo Master 1000 del 2024 di Tennis, Parigi Bercy. Attendiamo la fine delle qualificazioni. Ci aggiorniamo lunedì con i pronostici sui primi match, e con appunto le quote sui favoriti per la vittoria finale.

