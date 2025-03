Il primo ATP 1000 della stagione è in arrivo, Indian Wells che aprirà il sunshine double in California con Carlos Alcaraz che cerca il tris consecutivo qui, dove sono presenti anche diversi italiani. Vediamo il calendario completo, quote e tutto quello che c’è da sapere sulle scommesse di tennis con Anteprima Indian Wells 2025.

Anteprima Indian Wells 2025: primo 1000 della stagione

L’ATP di Indian Wells 2025, primo Master 1000 stagionale è iniziato in questi giorni con le qualificazioni in California. Lo scorso anno Carlos Alcaraz si è aggiudicato il titolo superando in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5 6-1. Il giocatore spagnolo insegue il tris di successi consecutivi anche se bisognerà sicuramente valutare il suo adattamento al Laykold, nuova superficie di gioco che, almeno sulla carta, dovrebbe favorire un gioco più rapido, fatto di scambi più brevi.

In gioco anche Alexander Zverev che è rimasto deluso finora dal Tour nelle Americhe visto che il tedesco, dopo la finale persa a Melbourne, si è fermato ai quarti di finale a Buenos Aires e Rio de Janeiro per poi arrendersi negli ottavi ad Acapulco.

Tra i giocatori di casa attenzione a Taylor Fritz. Il giocatore americano ha iniziato l’anno con il freno a mano tirato ed è ancora lontano dalla sua condizione migliore.

Torna in gioco Novak Djokovic dopo la sconfitta incassata nel primo turno dell’ATP 500 di Doha contro Matteo Berrettini. Il serbo ha già vinto cinque volte questo torneo californiano.

Gli italiani in gioco a Indian Wells 2025

Proprio Matteo Berrettini sarà uno degli alfieri italiani principali in questo torneo, assieme a Lorenzo Musetti, entrambi esentati dal primo turno in quanto teste di serie. Il toscano torna in campo dopo aver rinunciato agli ultimi due tornei a causa di un infortunio; il romano, rispetto allo scorso anno, è un giocatore rinato, reduce dai quarti di finale raggiunti prima a Doha e poi a Dubai.

Inizierа invece dal primo turno il cammino degli altri italiani al momento presenti nel tabellone principale: Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Calendario e guida TV Indian Wells 2025

Si gioca all‘Indian Wells Tennis Garden, complesso tennistico situato proprio a Indian Wells, una cittadina all’interno della Coachella Valley, in California. La diretta televisiva dell’ATP 1000 di Indian Wells 2025 è affidata a Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus al quale si può accedere tramite tasto verde del telecomando. La competizione può essere seguita anche attraverso SuperTennis. Disponibile pure la diretta streaming attraverso le app Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Lunedì 3 marzo

Ore 19:00 Qualificazioni maschili e femminili

Martedì 4 marzo

Ore 19:00 Qualificazioni maschili e femminili

Mercoledì 5 marzo

Ore 19:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Giovedì 6 marzo

Ore 2:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Venerdì 7 marzo

Ore 2:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Sabato 8 marzo

Ore 2:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Domenica 9 marzo

Ore 2:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Lunedì 10 marzo

Ore 2:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Martedì 11 marzo

Ore 2:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Ottavi di finale maschili e femminili – Sessione diurna

Mercoledì 12 marzo

Ore 2:00 Ottavi di finale maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Ottavi di finale maschili e femminili – Sessione diurna

Giovedì 13 marzo

Ore 2:00 Ottavi di finale maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Quarti di finale maschili e femminili – Sessione diurna

Venerdì 14 marzo

Ore 1:00 Quarti di finale maschili e femminili – Sessione serale

Sabato 15 marzo

Ore 0:00 Semifinali femminili

Ore 19:00 Finale doppio femminile

Ore 21:30 Semifinali maschili

A seguire Finale doppio maschile

Domenica 16 marzo

Ore 19:00 Finale femminile

Ore 22:00 Finale maschile

Quote Antepost Indian Wells 2025

In aggiornamento…

Aggiornamenti Ranking ATP e WTA

Jannik Sinner inizia la sua 39° settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva, nonostante l’altoatesino rimanga fermo per la squalifica per la vicenda “Clostebol”. E’ già noto che Sinner rimarrа in vetta alla classifica mondiale almeno fino al termine del torneo di Montecarlo (13 aprile). I principali avversari sono il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz che però finora non ne hanno approfittato. Da segnalare il ritorno in top-10 del greco Stefanos Tsitsipas che ha vinto a Dubai.

Tra gli italiani Matteo Berrettini, arrivato nei quarti di finale del torneo di Dubai (ko contro Tsitsipas), ha guadagnato un posto rispetto all’ultimo aggiornamento ed è n.29. Luca Nardi, ai quarti anche lui nell’evento degli Emirati Arabi Uniti, ha compiuto un balzo di ben 12 posti ed è n.67 (best ranking). Il n.2 d’Italia rimane sempre Lorenzo Musetti (n.16 ATP). Si conferma il dato degli 11 italiani nella top-100.

RANKING ATP

1. Jannik Sinner 11330

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7510

4. Taylor Fritz 4900

5. Casper Ruud 4045

6. Daniil Medvedev 3930

7. Novak Djokovic 3900

8. Andrey Rublev 3480

9. Stefanos Tsitsipas 3405

10. Alex de Minaur 3355

Vediamo anche il ranking WTA del femminile dove non ci sono aggiornamenti significativi rispetto all’ultima settimana. La bielorussa Aryna Sabalenka rimane al comando anche se arriva da due brutte sconfitte a Doha e Dubai, e spera di riprendersi nel sunshine double. Non ne ha saputo approfittarne la polacca Iga Swiatek, che resta perт sempre l’avversaria principale. Piщ distante dalla coppia di testa l’americana Coco Gauff (n.3).

Si deve riprendere anche Jasmine Paolini (n.6 del mondo). L’uscita di scena a Dubai non ha avuto conseguenze in classifica, ma si temeva che la toscana avrebbe dovuto rimanere fuori dai giochi per qualche tempo a causa dell’infortunio alla caviglia subito nel corso del match perso contro l’americana Sofia Kenin. Fortunatamente, nulla di serio per l’azzurra, che a Indian Wells e a Miami vuole fare bene. L’unico cambiamento degno d’attenzione è quello legato a Emma Navarro. La tennista degli States, a segno nel torneo di Merida, si è portata al n.8 della graduatoria e ha nel mirino la kazaka Elena Rybakina (n.7).

Parlando delle altre italiane troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.62) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.72). Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Sara Errani n.117 e Martina Trevisan n.137, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka 9076

2. Iga Swiatek 7985

3. Coco Gauff 6333

4. Jessica Pegula 5251

5. Madison Keys 4679

6. Jasmine Paolini 4518

7. Elena Rybakina 4328

8. Emma Navarro 4009

9. Qinwen Zheng 3780

10. Paula Badosa 3746

