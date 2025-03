Andiamo a vedere come si sono composti i tabelloni principali ATP e WTA per Indian Wells, il primo Master 1000 del tennis in questo 2025. Vediamo tutti gli abbinamenti e i possibili percorsi dai primi turni alle finale, con un occhio di riguardo ai tanti azzurri (e azzurre) impegnate in questo importante torneo sul cemento della California. Sorteggio Indian Wells 2025.

Sorteggio Indian Wells 2025: il tabellone maschile

Dal 5 al 16 marzo il torneo ATP Indian Wells 2025 di Tennis, il primo 1000 del nuovo anno, si gioca in California, con in palio un montepremi di 13 milioni di dollari. In queste ore è stato sorteggiato il tabellone principale, vediamo gli accoppiamenti più interessanti, specialmente per gli italiani in campo, e i possibili cammini dei tennisti azzurri, ovviamente privi di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo fermo per la sospensione (fino al 4 maggio) sul caso Clostebol.

Alexander Zverer, numero 2 al mondo, si presenta come testa di serie #1 in questo torneo, nonostante la sua campagna americana finora non abbia brillato con le recenti eliminazioni in Sudamerica e Messico. Il tedesco esordirà contro il vincente tra il serbo Miomir Kecmanov e l’olandese Tallon Griekspoor, per poi giocare un possibile terzo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard e poi un ottavo contro il ceco Tomas Machac o lo statunitense Frances Tiafoe. L’ipotetica semifinale di Zverev sarebbe o contro il norvegese Casper Ruud o contro il russo Daniil Medvedev, che sono favoriti nel loro spicchio di draw.

In quel quarto ci sarà anche il nostro Matteo Berrettini, reduce da due eliminazioni ai quarti di finale tra Doha e Dubai. Il romano sfiderà al secondo turno lo spagnolo Roberto Carballes Baena o l’australiano Christopher O’Connell, prima di un probabile terzo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del mondo che lo ha battuto settimana scorsa ai quarti di Dubai prima della vittoria finale. In caso di vittoria Berrettini avrebbe un rotavo di finale contro Holger Rune.

Lorenzo Musetti al secondo turno affronterà o il russo Roman Safiullin o lo statunitense Reilly Opelka per poi sfidare il francese Arthur Fils (favorito contro il cinese Zhizhen Zhang o un qualificato). Luca Nardi all’esordio sfiderà Cameron Norrie. Lorenzo Sonego e Luciano Darderi sono attesi all’esordio dal belga David Goffin e dall’argentino Facundo Diaz Acosta

Nella parte bassa del tabellone potrebbe esserci addirittura un quarto di finale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (detentore del titolo) e il serbo Novak Djokovic. Nei turni precedenti lo spagnolo non dovrebbe avere problemi contro Quentin Halys o un qualificato, e a seguire Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov o Sebastian Korda. Chi passerà tra Alcaraz e Djokovic potrebbe incrociare in semifinale gli statunitense Taylor Fritz e Ben Shelton, il russo Andrey Rublev, il canadese Felix Auger-Aliassime, il britannico Jack Draper, favoriti nella loro parte di tabellone, dove è presente anche Matteo Arnaldi.

Alexander Zverev BYE

Miomir Kecmanov vs Tallon Griekspoor

Fabian Marozsan vs Pedro Martinez

Giovanni Mpetshi Perricard BYE

Tomas Machac BYE

Alexander Bublik vs Qualificato

Roberto Bautista Agut vs Qualificato

Frances Tiafoe BYE

Holger Rune BYE

Corentin Moutet vs Jordan Thompson

Jaume Munar vs Kei Nishikori

Ugo Humbert BYE

Matteo Berrettini BYE

Roberto Carballes Baena vs Christopher O’Connell

Thiago Seyboth Wild vs Alexandre Muller

Stefanos Tsitsipas BYE

Casper Ruud BYE

Marcos Giron vs Qualificato

Zizou Bergs vs Qualificato

Alexei Popyrin BYE

Arthur Fils BYE

Zhizhen Zhang vs Qualificato

Roman Safiullin vs Reilly Opelka

Lorenzo Musetti BYE

Tommy Paul BYE

Tristan Boyer vs Aleksandar Vukic

Cameron Norrie vs Luca Nardi

Jiri Lehecka BYE

Alex Michelsen BYE

Flavio Cobolli vs Qualificato

Yunchaokete Bu vs Nishesh Basavareddy

Daniil Medvedev BYE

Andrey Rublev BYE

Matteo Arnaldi vs Aleksandar Kovacevic

Alexander Shevchenko vs Rinky Hijikata

Brandon Nakashima BYE

Karen Khachanov BYE

Tomas Martin Etcheverry vs Jakub Mensik

Mariano Navone vs Learner Tien

Ben Shelton BYE

Jack Draper BYE

Jacob Fearnley vs Joao Fonseca

Benjamin Bonzi vs Jenson Brooksby

Felix Auger-Aliassime BYE

Alejandro Tabilo BYE

Dusan Lajovic vs Qualificato

Sebastian Baez vs Qualificato

Taylor Fritz BYE

Novak Djokovic BYE

Nick Kyrgios vs Qualificato

Mackenzie McDonald vs Alejandro Davidovich Fokina

Francisco Cerundolo BYE

Hubert Hurkacz BYE

Luciano Darderi vs Facundo Diaz Acosta

David Goffin vs Lorenzo Sonego

Alex de Minaur BYE

Grigor Dimitrov BYE

Arthur Rinderknech vs Nuno Borges

Jan-Lennard Struff vs Gael Monfils

Sebastian Korda BYE

Denis Shapovalov BYE

Qualificato vs Qualificato

Quentin Halys vs Qualificato

Carlos Alcaraz BYE

Tabellone WTA Femminile per Indian Wells 2025

Passiamo al main draw del torneo femminile WTA Indian Wells dove avremo Jasmine Paolini come principale rappresentante italiana, e che si presenta in California dopo aver recuperato dall’infortunio subito al WTA 1000 di Dubai. La numero 6 del mondo, dopo il bye al primo turno, scenderà in campo direttamente al secondo, dove incrocerà la vincente tra la statunitense Iva Jovic (wild-card) e l’austriaca Julia Grabher per un primo turno abbastanza agevole sulla carta, anche se poi il livello si alzerà subito con la canadese Leylah Fernandez, numero 27 del seeding attesa dalla vincente di Kudermetova-Cristian. Agli ottavi potrebbe esserci una sfida di fuoco con le russe Daria Kasatkina e Liudmila Samsonova, ma attenzione anche alle padrone di casa Sloane Stephens e Sofia Kenin.

Ai quarti invece la toscana con ogni probabilità sarà chiamata ad affrontare la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, che inizia con la vincente di Belinkova-Kessler, poi la polacca Magdalena Frech (favorita contro la vincente della sfida tra la nostra Lucia Bronzetti e l’ucraina Anhelina Kalinina), una tra Haddad Maia e Alexandrova.

Nella parte alta del tabellone figurano anche le statunitensi Coco Gauff (numero 3) e Madisonn Keys (numero 5). Nella parte bassa del tabellone la grande favorita è la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo che per raggiungere la semifinale dovrà avere la meglio sulla cinese Qinwwen Zheng, per poi sfidare Jessica Pegula o Elena Rybakina, salvo sorprese.

TABELLONE WTA 1000 INDIAN WELLS 2025

Aryna Sabalenka BYE

Anna Blinkova vs McCartney Kesslr

Anhelina Kalinina vs Lucia Bronzetti

Magdalena Frech BYE

Ekaterina Alexandrova BYE

Polina Kudermetova BYE

Qualificata vs Qualificata

Beatriz Haddad Maia BYE

Daria Kasatkina BYE

Sloane Stephens vs Sofia Kenin

Caty McNally vs Qualificata

Liudmila Samsonova BYE

Leylah Fernandez BYE

Veronika Kudermetova vs Jaqueline Cristian

Iva Kovic vs Julia Grabher

Jasmine Paolini BYE

Coco Gauff BYE

Emma Raducanu vs Moyuka Uchijima

Olga Danilovic vs Viktoriya Tomova

Maria Sakkari BYE

Amanda Anisimova BYE

Belinda Bencic vs Tatjana Maria

Alycia Parks vs Anna Kalinskaya

Diana Shnaider BYE

Emma Navarro BYE

Sorana Cirstea vs Qualificata

Lauren Davis vs Elina Avanesyan

Donna Vekic BYE

Elise Mertens BYE

Qualificata vs Qualificata

Jessica Bouzas Maneiro vs Anastasia Potapova

Madison Keys BYE

Elena Rybakina BYE

Marie Bouzkova vs Suzan Lamens

Irina-Camelia Begu vs Ann Li

Katie Boulter BYE

Clara Tauson BYE

Camila Osorio vs Naomi Osaka

Petra Kvitova vs Varvara Gracheva

Mirra Andreeva BYE

Danielle Collins BYE

Qualificata vs Qualificata

Ashlyn Krueger vs Katie Volynets

Elina Svitolina BYE

Jelena Ostapenko BYE

Mayar Sherif vs Xinyu Wang

Peyton Stearns vs Magda Linette

Jessica Pegula BYE

Qinwen Zheng BYE

Victoria Azarenka vs Qualificata

Rebecca Sramkova vs Lulu Sun

Linda Noskova BYE

Marta Kostyuk BYE

Robin Montgomery vs Qualificata

Kamilla Rakhimova vs Caroline Dolehide

Paula Badosa BYE

Karolina Muchova BYE

Renata Zarazua vs Elisabetta Cocciaretto

Katerina Siniakova vs Qualificata

Yulia Putintseva BYE

Ons Jabeur BYE

Dayana Yastremska vs Yue Yuan

Caroline Garcia vs Bernarda Pera

Iga Swiatek BYE

