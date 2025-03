Questo venerdì si inizia a fare sul serio con primo Master 1000 dell’anno di Tennis, Indian Wells 2025 dove scendono in campo per i secondi turni i nostri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti rispettivamente contro Christopher O’Connell e contro Roman Safiullin. Pronostici Indian Wells 7 marzo 2025.

Risultati Indian Wells day 2

Cinque azzurri in campo ieri, vediamo come sono andati. Termina subito l’avventura di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Indian Wells eliminato in due set al francese Hugo Gaston per 6-3 6-3. Prosegue senza appello l’inizio stagionale negativo di Darderi.

Niente da fare anche per Giulio Zeppieri che si era guadagnato il main draw passando dalle qualificazioni, ma viene eliminato da Adam Walton, australiano numero 96 al mondo, per 7-5, 6-1 al primo turno.

Brutta sconfitta di Lorenzo Sonego (n.37 del ranking) contro David Goffin (n.56 ATP) che lo elimina 6-4 7-5 in 1 ora e 43 minuti di gioco ma entra l’overino 21.5 games che era stato proposto nelle scommesse dal nostro Brian.

Incassiamo anche la vittoria di un set da parte di Alexandar Kovacevic che però perde il match con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 al primo turno contro il nostro Matteo Arnaldi che continua la sua corsa in California ma ora è atteso ad un secondo turno proibitivo contro il numero 7 del tabellone, il russo Andrey Rublev: nei precedenti l’italiano è in svantaggio per 1-2.

La grande impresa azzurra la mette però a segno Matteo Gigante (numero 217 del ranking mondiale) che elimina il più quotato argentino Sebastian Baez (n.34 ATP), in rimonta col punteggio di 3-6 6-1 6-4 in 1 ora e 59 minuti di partita. Ora Gigante è chiamato ad un impresa ancora più clamorosa al secondo turno dove incontrerà il numero 3 del seeding e 4 del ranking ATP, il padrone di casa statunitense Taylor Fritz, contro il quale non ci sono precedenti sul circuito maggiore.

Pronostici Indian Wells 7 marzo 2025: i match degli azzurri

Oggi in California iniziano i secondi round del torneo Master 1000 Indian Wells e fanno il loro esordio anche due giocatori azzurri che hanno avuto il bye al primo turno, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Vediamo gli impegni che attendono i due tennisti italiani.

Roman Safiullin-Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti (numero 16 del ranking ATP) apre il suo Indian Wells contro Roman Safiullin (numero 82 del mondo). I due si sono già incontrati in precedenza, con Safiullin in vantaggio negli scontri diretti per 2-1. L’ultimo confronto risale al Miami Open del 2024, dove il russo ha avuto la meglio in due set combattuti.

E’ stato un 2024 di alti e bassi per Musetti che ha raggiunto la finale all’ATP di Chengdu (dove è stato sconfitto dal giovane talento cinese Jerry Shang in due set) e soprattutto ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, risultato storico per l’Italia. Nel 2024 Safiullin ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo ATP a Brisbane, sconfiggendo giocatori come Ben Shelton, Matteo Arnaldi e Alexei Popyrin, risultati che gli hanno permesso di raggiungere la 36esima posizione nel ranking mondiale. Tuttavia, la stagione è stata caratterizzata da risultati altalenanti, con eliminazioni al primo turno in diversi tornei importanti, tra cui gli Australian Open e il French Open. A Wimbledon, ha raggiunto il terzo turno e ad agosto ha inoltre conquistato il titolo del Cary Challenger nel mese di agosto, superando in finale Bellucci.

Nelle quote Musetti è sfavorito in lavagna contro il russo Roman Safiullin, offerto @1,75 su Sisal, con l’azzurro che insegue @2. Con i precedenti che dicono 1-1, c’è equilibrio anche nel set betting: il 2-0 per Safiullin si gioca come risultato favorito @2,80, seguito dallo 0-2 per Musetti (come a Miami nel 2024) @3,25. Più indietro il 2-1 @4 e l’1-2 @4,25.

Matteo Berrettini-Christopher O’Connell

Matteo Berrettini, (attualmente numero 46 del mondo ma in passato era arrivato fino in top-10), si trova di fronte l’australiano Christopher O’Connell, numero 71 del ranking ATP. I due si sono già affrontati in passato, con un bilancio in perfetta parità: una vittoria per parte. L’ultimo incontro risale al Shanghai Masters del 2024, dove Berrettini ha prevalso in due tie-break molto combattuti.

Il 2024 è stato l’anno della rinascita tennistica di Berrettini, dopo un periodo di inattività durato 194 giorni, durante il quale è sceso fino alla 154esima posizione del ranking ATP, Berrettini ha iniziato una scalata che lo ha portato a vincere il titolo all’ATP di Marrakech, battendo in finale il campione uscente Roberto Carballés Baena ed è stato grande protagonista in Coppa Davis.

Nelle quote Berrettini è nettamente favorito, il successo dell’azzurro si gioca infatti @1,19 su Goldbet contro il 4,30 del rivale. Nel set betting prevale il 2-0 per Berrettini @1,63, seguito dal 2-1 @3,45. Valgono invece @8,20 volte la posta l’1-2 e lo 0-2 per O’Connell.

Guida TV Tennis: dove vedere il Master 1000 Indian Wells?

La diretta televisiva dell’ATP 1000 di Indian Wells 2025 è affidata a Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus al quale si può accedere tramite tasto verde del telecomando. Disponibile pure la diretta streaming attraverso le app Sky Go, NOW.

Pronostici Tennis Indian Wells: free pick 7 marzo

Collegati prossimamente per le audio analisi del nostro esperto Brian che dopo il 2-0 di ieri, anche oggi ci consiglierà le quote di maggior valore tra i match di Indian Wells, con un occhio di riguardo alle partite che vedranno impegnati i giocatori azzurri.

Quote Antepost Indian Wells: gli ultimi aggiornamenti

Azzurri outsider, in quota, per la conquista del primo Master 1000 della stagione di Tennis. A Indian Wells Matteo Berrettini è proposto @50 volte la posta e Lorenzo Musetti addirittura @100.

Il favorito dei bookmaker è Carlos Alcaraz, con il suo terzo titolo consecutivo indicato @3. Lo inseguono Alexander Zverev @5 e Novak Djokovic (cinque volte vincitore) @6. Si sale in quota @16 per Taylor Fritz, che ha vinto il torneo di casa a Indian Wells nel 2022.

