La settimana di Tennis ATP si apre a Indian Wells, primo Master 1000 del 2025, che ha visto una vera e propria ecatombe azzurra, specialmente nel ATP dove da 9 giocatori ne rimane solo uno in corsa, Matteo Arnaldi, che lunedì sera in California sfiderà il giocatore di casa, Brandon Nakashima. Pronostico Arnaldi-Nakashima 10 marzo 2025.

Risultati prima settimana Indian Wells

L’assenza di Jannik Sinner si fa sentire per l’Italia del tennis, già decimata dopo la prima settimana a Indian Wells, primo Master 1000 della stagione 2025 di Tennis.

A Indian Wells infatti si entra nella seconda settimana con i nove uomini e le tre donne al via praticamente decimati dopo le sconfitte di Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti nel terzo turno, contro il greco Stefanos Tsitsipas e il francese Arthur Fils, le ultime in ordine di tempo.

Nel main draw femminile, Jasmine Paolini ha la possibilità di avanzare contro la rumena Jacqueline Cristian, mentre è più problematico l’impegno di Lucia Bronzetti visto che sfiderà la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka.

Nel tabellone maschile l’unico superstite è Matteo Arnaldi che cerca l’accesso agli ottavi di finale dove non è mai arrivato in un 1000, ma non sarà semplice nemmeno per lui contro il padrone di casa, Brandon Nakashima.

Pronostico Arnaldi-Nakashima 10 marzo 2025: lo stato di forma dei tennisti

Come detto Matteo Arnaldi è il nostro ultimo baluardo a Indian Wells, e in questi sedicesimi di finale in California, contro Brandon Nakashima, giocatore di casa, non sarà facile. Chi passa il turno dovrà poi affrontare il vincitore del confronto tra Karen Khachanov e Ben Shelton agli ottavi.

Il giovane ligure ha avuto un cammino difficile ma è stato lo stesso capace di avanzare contro Aleksandar Kovacevic e soprattutto contro Andrej Rublev mentre Nakashima, classe 2001 di San Diego ha sconfitto all’esordio Rinky Hijikata in due set. I due sono anche molto vicini nel ranking, con Arnaldi al 35° posto e Nakashima poco avanti in 33° posizione.

I giocatori si sono affrontati 2 volte in passato, e il bilancio è in perfetta parità, con l’ultimo incrocio diretto davvero recente visto che parliamo di Delray Beach di qualche settimana fa che ha visto prevalere l’azzurro (che arriverà fino alla semifinale perdendo contro Davidovich Fokina). Prima però si erano sfidati anche nel 2022 alle Finals Next Gen con trionfo in quel caso dell’americano (che si aggiudicò il titolo). Dal punto di vista del ranking i due tennisti occupano posizioni piuttosto ravvicinate: davanti c’è il 23enne di San Diego che è 33esimo mentre l’italiano st

Migliori quote Matteo Arnaldi-Brandon Nakashima

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Quote abbastanza in equilibrio ma l’azzurro è favorito @1.83 su Goldbet, e in calo, segnale che il mercato sta andando su Arnaldi. Nakashima a quota massima @2.00 su NetBet e @1.97 su Snai.

Guida TV Tennis Indian Wells: dove vedere Arnaldi-Nakashima?

La diretta televisiva dell’Atp 1000 di Indian Wells 2024 è su Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus, ma si potrà seguire anche su SuperTennis. Disponibile la diretta streaming con le app Sky Go, NOW, SuperTenniX e Tennis TV.

