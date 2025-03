Ultimi aggiornamenti da Indian Wells, primo master 1000 della stagione 2025 di tennis, non sono buone visto che anche Arnaldi esce di scena e abbiamo perso tutti i nostri azzurri (resiste solo Jasmine Paolini nel femminile). Vediamo il programma di oggi, catalizzato dal big match Tomy Paul-Daniil Medvedev. Indian Wells 11 marzo 2025.

Indian Wells 11 marzo 2025: risultati ultime partite

Senza Sinner debacle azzurra nel tabellone maschile di Indian Wells 2025, il primo master 1000 dell’anno di Tennis. Nella nottata italiana, l’ultimo rappresentante del Bel Paese a cedere al terzo turno и stato Matteo Arnaldi, contro l’americano Brandon Nakashima.

Ci rimane solo Jasmine Paolini nel tabellone femminile. La toscana ha faticato però per superare la rumena Jaqueline Cristian e torna agli ottavi che aveva centrato anche lo scorso anno, quando fu eliminata da Anastasia Potapova; questa volta Paolini affronterà un altra russa, Liudmila Samsonova.

Big match Tomy Paul-Daniil Medvedev

Tra gli incontri più attesi di questa giornata a Indian Wells spicca la sfida tra Tommy Paul-Daniil Medvedev.

Tommy Paul, classe 97 del New Jersey, è uno dei giocatori di casa in ascesa, e conosce molto bene i campi di Indian Wells, tanto che lo scorso anno arrivò sino in semifinale, perdendo poi col futuro campione, Alcaraz.

Daniil Medvedev, classe 1996 è una presenza fissa tra i migliori 10 del ranking mondiale, dove è stato anche numero #1 per breve tempo 3 anni fa. In America il russo vinse anche lo slam dello US Open del 2021.

Nessuno dei due, qui ad Indian Wells, ha ancora ceduto un set. L’americano ha faticato contro il connazionale Boyer e soprattutto con l’esperto Cameron Norrie, mentre Medvedev dopo aver superato il cinese Bu, ha ottenuto il pass per gli ottavi senza scendere in campo per via del ritiro di Michelsen. Il numero 6 del mondo arriva dunque più fresco, avendo disputato un solo incontro finora.

Il bilancio degli scontri diretti vede in vantaggio Daniil Medvedev, che ha vinto tre dei quattro incontri giocati contro Tommy Paul. Il tennista russo si è imposto in tre occasioni anche se l’ultimo confronto ha visto prevalere l’americano, che nel 2024 ha battuto Medvedev negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma con un netto 6-1, 6-4 sulla terra battuta. Chi vince oggi strappa il pass per i quarti di finale e troverà uno tra Marcos Giron e Arthur Fils.

Migliori quote Tomy Paul-Daniil Medvedev

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis a Indian Wells, in California. I bookmakers come NetBet @2.10 e Sisal @2.06 sfavoriscono Tommy Paul mentre Medvedev si gioca @1.75 di quota massima su Snai e @1.71 su Betway.

Marcos Giron-Arthur Fils, Indian Wells

Parliamo velocemente proprio del match tra Marcos Giron-Arthur Fils, con vincitore che sfiderà il migliore tra Paul e Medvedev.

Marcos Giron, attuale numero 48 della classifica ATP, ha sorpreso finora nel torneo, superando il georgiano Nikoloz Basilashvili al debutto, e facendo una mezza impresa contro il norvegese Casper Ruud, una delle teste di serie del torneo. Giron ha poi confermato l’ottimo momento di forma al terzo turno, imponendosi su Alexei Popyrin con una prestazione convincente.

Il suo avversario negli ottavi sarà Arthur Fils, il giovane talento francese attualmente numero 21 del mondo e considerato uno dei prospetti più interessanti del circuito ATP. In costante crescita, Fils sta dimostrando maturità e nel suo cammino ad Indian Wells ha superato Lorenzo Musetti.

Le quote danno avanti Fils vincente @1.62 mentre il successo di Giron sale @2.30 volte la posta. Atteso un match comunque abbastanza combattuto con la linea Over-Under Games fissata a 22.5.

Guida TV Tennis: dove vedere Indian Wells?

La diretta televisiva dell’Atp 1000 di Indian Wells 2024 è su Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus, ma si potrà seguire anche su SuperTennis. Disponibile la diretta streaming con le app Sky Go, NOW, SuperTenniX e Tennis TV.

