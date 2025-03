Il primo match di giornata a Palms Spring, per gli ottavi di finale del ATP Master 1000 di Indian Wells di tennis, vedrà in campo due tennisti di casa, per un derby statunitense che abbiamo analizzato nel dettaglio con quote, statistiche e Pronostico Nakashima-Shelton 12 marzo 2025.

Pronostico Nakashima-Shelton 12 marzo 2025: lo stato di forma dei tennisti

Derby di casa a Indian Wells per il primo match in programma mercoledì 12 febbraio per gli ottavi di finale, visto che si sfidano gli americani Brandon Nakashima-Ben Shelton, ovvero il numero #33 del ranking mondiale, contro il numero #12.

Brandon Nakashima non ha avuto problemi ad eliminare Hijikata al primo turno e poi il nostro Matteo Arnaldi al secondo turno, entrambi battuti per 2 set a 0. Ora però affronterà Ben Shelton che sulla carta è superiore, e anche lui ha superato i primi due avversari (Navone e Khachanov) senza concedere nemmeno un set. I due si sono affrontati 3 volte in precedenza, e ha sempre vinto Shelton.

Anche qui abbiamo un precedente molto recente, quello dell’ultimo Australian Open dove Shelton ebbe la meglio con un netto 3-0. Di fatto in questi 3 precedenti Shelton non ha mai concesso nemmeno un set a Nakashima.

Migliori quote Brandon Nakashima-Ben Shelton

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per gli ottavi di finale a Indian Wells. Shelton favorito @1.57 su Sisal e NetBet mentre la vittoria di Nakashima è l’opzione sfavorita @2.40 su Snai.

Le nostre scommesse su Brandon Nakashima-Ben Shelton

Il nostro Brian ha analizzato questo match in un veloce audio con i migliori consigli per le scommesse di Tennis.

Guida TV Tennis: dove vedere Indian Wells?

La diretta televisiva dell’Atp 1000 di Indian Wells 2024 è su Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus, ma si potrà seguire anche su SuperTennis. Disponibile la diretta streaming con le app Sky Go, NOW, SuperTenniX e Tennis TV.

