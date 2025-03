Il primo match che aprirà i quarti di finale del primo Master 1000 dell’anno, Indian Wells, vedrà l’olandese sfidare il danese Holger Rune non prima delle ore 19:00 italiane. Pronostico Griekspoor-Rune 13 marzo 2025.

Pronostico Griekspoor-Rune 13 marzo 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere le analisi del match Tallon Griekspoor-Holger Rune e tutto quello che c’è da sapere per scommettere sui quarti di finale del ATP Master 1000 Indian Wells 2025, in corso in questi giorni in California.

Tallon Griekspoor (numero #43 al mondo) è arrivato fino a questo punto faticando un pò al primo turno nel 2-1 su Kecmanovic, e poi mettendo a segno un bel upset, l’impresa con la vittoria (sempre per 2 set a 1) su Alexander Zverev per poi passare con un doppio 2-0 contro Perricard e contro il giapponese Watanuki.

Holger Rune (#13 nel world ranking) ha giocato un match in meno, aprendo ai 32esimi contro Moutet superato 2-0, per poi concedere un set al francese Humbert. Il danese è tornato a dominare poi contro Stefanos Tsitsipas, il greco in ripresa si è arreso 2 set a 0. I due giocatori si sono sfidati 2 volte in passato, mai sul cemento, sempre su terra battuta, con doppia vittoria di Griekspoor (Amburgo 2022 e Madrid 2024).

Migliori quote Tallon Griekspoor-Holger Rune

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per i quarti di finale a Indian Wells. Rune favorito @1.57 di quota massima su Sisal mentre la vittoria di Griekspoor viaggia fino @2.40 volte la posta su Snai e NetBet.

Le nostre scommesse su Tallon Griekspoor-Holger Rune

Il nostro Brian ha analizzato questo match in un veloce audio con i migliori consigli per le scommesse di Tennis.

Guida TV Tennis: dove vedere Indian Wells?

La diretta televisiva dell’Atp 1000 di Indian Wells 2024 è su Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus, ma si potrà seguire anche su SuperTennis. Disponibile la diretta streaming con le app Sky Go, NOW, SuperTenniX e Tennis TV.

