Giovedì sera in California si gioca il quarto di finale del primo master 1000 dell’anno di tennis, Indian Wells 2025, con il russo Daniil Medvedev che sta giocando alla grande e si troverà contro la sorpresa Arthur Fils in un match che vale la semifinale. Pronostico Fils-Medvedev 13 marzo 2025.

Pronostico Fils-Medvedev 13 marzo 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere le analisi del match Arthur Fils-Daniil Medvedev e tutto quello che c’è da sapere per scommettere sui quarti di finale del ATP Master 1000 Indian Wells 2025, in corso in questi giorni in California.

Dopo un lungo periodo di crisi lo zar Daniil Medvedev (numero #6 al mondo) è tornato a giocare alla grande, specialmente qui ad Indian Wells spazzando via Yunchaokete Bu (6-2 6-2), Alex Michelsen (ritiro) e Tommy Paul, avversario ostico che il russo ha distrutto 6-4, 6-0.

Tre anche i turni superati da Arthur Fils, 20enne che negli ultimi due anni ha vinto tre tornei (Lione, Amburgo e Tokyo) e che ha esordito al secondo turno superando il canadese Gabriel Diallo con un doppio 6-2, poi ha rischiato grosso al terzo contro Lorenzo Musetti, a cui ha annullato un matchpoint nel secondo set (3-6 7-6 6-3). Successo in tre set anche agli ottavi contro Marcos Giron, beniamino del pubblico di casa costretto ad arrendersi sul punteggio di 6-2 2-6 6-3.

Un solo precedente tra Medvedev e Fils, risalente ai sedicesimi del torneo di Vienna del 2023: in quella circostanza l’ha spuntata il tennista russo, che ha concesso appena sei giochi al giovane rivale chiudendo 6-4 6-2.

Migliori quote Arthur Fils-Daniil Medvedev

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per i quarti di finale a Indian Wells. Tutte le quote sono dalla parte di Medvedev favorito @1.33 su Sisal mentre un altra impresa di Fils si gioca @3.35 su Snai e Betway.

Le nostre scommesse su Arthur Fils-Daniil Medvedev

Il nostro Brian ha analizzato questo match. Fils ha un gioco che potrebbe dare fastidio al russo, ma per come arriva Medvedev a questo appuntamento vediamo un match a senso unico e andiamo su Medvedev che è molto motivato, visto che questo è l’unico torneo importante che gli manca da mettere in bacheca, quindi decidiamo di prenderci MEDVEDEV 2-0 @1.80 nel set betting.

Guida TV Tennis: dove vedere Indian Wells?

La diretta televisiva dell’Atp 1000 di Indian Wells 2024 è su Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus, ma si potrà seguire anche su SuperTennis. Disponibile la diretta streaming con le app Sky Go, NOW, SuperTenniX e Tennis TV.

