Giornata di pausa in California dove siamo nelle fasi importanti del primo master 1000 della stagione di Tennis, Indian Wells, arrivato alle semifinali che vedranno contro Jack Draper-Carlos Alcaraz ed Holger Rune-Daniil Medvedev che abbiamo analizzato con quote, statistiche, guida tv e Pronostici Indian Wells 2025 semifinali.

Pronostici Indian Wells 2025 semifinali: le sfide del 15 marzo

Venerdì di riposo a Palms Spring, dove si sta giocando il primo Masters 1000 della stagione 2025 di Tennis, Indian Wells. Siamo in attesa delle semifinali che si giocheranno sabato 15 marzo e vedranno impegnati Jack Draper-Carlos Alcaraz ed Holger Rune-Daniil Medvedev.

Analisi e quote Jack Draper-Carlos Alcaraz

In ripresa Carlos Alcaraz, vincitore nel 2024 del French Open e di Wimbledon, e grande protagonista di questo Master 1000 dove ha conquistato la semifinale dominando i vari Quentin Halys, Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov e per ultimo Francisco Cerundolo, tutti sconfitti in 2 set.

Dall’altra parte della rete ci sarà Jack Draper, 23enne attualmente numero 14 del mondo che sta vivendo un ottimo periodo di forma, come notato anche nella vittoria ai quarti di finale contro Taylor Fritz, numero 4 del mondo, con un punteggio di 7-5, 6-4.

Alcaraz e Draper si sono già affrontati quattro volte in passato, con lo spagnolo che ha superato il turno in tre di queste occasioni. L’unica vittoria del britannico risale allo scorso anno, al Queen’s Club Championships del 2024, un 7-6(3), 6-3 sui campi di Londra. Quest’anno, i due si sono incontrati sul cemento degli Australian Open ai sedicesimi ed è tornato a vincere Alcaraz, che negli altri due precedenti del 2022 e 2023 (a Basilea e al Masters 1000 proprio di Indian Wells), aveva sempre avuto la meglio senza cedere nemmeno un set.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match che sembra tutto appannaggio dello spagnolo quotato @1.29 su NetBet mentre la vittoria di Draper si gioca @4.05 su Betway.

Analisi e quote Holger Rune-Daniil Medvedev

L’altra semifinale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells vedrà di fronte Daniil Medvedev-Holger Rune su cui c’è grande attesa. Daniil Medvedev, attuale numero 6 del mondo, ha dimostrato di essere tornato in forma, nonostante siamo ad Indian Wells, un torneo che in passato gli ha dato più delusioni che soddisfazioni. Malgrado le sue lamentele sulla lentezza delle superfici californiane, il russo è riuscito comunque a imporsi e nei quarti di finale ha sconfitto il giovane Arthur Fils in tre set.

Contro di lui ci sarà Holger Rune, il 21enne danese attualmente numero 14 del mondo. Nel suo cammino verso la semifinale ha battuto in maniera convincente Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale con un doppio 6-4, dimostrando grande solidità al servizio e grande capacità di rispondere ai colpi del greco. La sfida tra Medvedev e Rune sarà il primo incontro ufficiale tra i due nel circuito ATP.

La comparazione delle quote vede nettamente favorito Medvedev @1.57 su Sisal mentre il successo di Rune si gioca @2.40 su Snai.

Guida TV Tennis: dove vedere Indian Wells 2025?

La diretta televisiva dell’Atp 1000 di Indian Wells 2024 è su Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus, ma si potrà seguire anche su SuperTennis. Disponibile la diretta streaming con le app Sky Go, NOW, SuperTenniX e Tennis TV.

Scommesse Semifinali Indian Wells

In aggiornamento, collegati nelle prossime ore per le audio analisi e i consigli per le scommesse di Brian su questi due match validi per le semifinali.

Quote Antepost: chi vincerà Indian Wells 2025?

Andiamo a vedere le lavagne Bet365 delle quote antepost per la vittoria finale di Indian Wells 2025 dove domina Carlos Alcaraz @1.44 su Daniil Medvedev @5 che potrebbe trovare in finale. Più staccati Jack Draper @7 e soprattutto Holger Rune in doppia cifra @11 volte la posta.

