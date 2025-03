Appena concluso Indian Wells con la vittoria a sorpresa di Jack Draper, l’ATP Tour si sposta a Miami per il secondo Master 1000 della stagione. Vediamo programma completo, quote, protagonisti azzurri, favoriti e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sul tennis in questa Anteprima ATP Miami 2025.

Anteprima ATP Miami 2025: i protagonisti al 2° Master 1000 della stagione

Il grande tennis ATP si sposta dalla California in Florida per completare il Sunshine Double, i due tornei Master 1000 in programma negli States. Vediamo cosa ci attende nella 40esima edizione del ATP di Miami in programma dal 16 fino al 30 marzo. Il torneo mette in palio un ricco montepremi da 1,12 milioni di dollari per il vincitore e 597.000 dollari per il finalista sconfitto.

Sono presenti quasi tutti i big del tennis mondiale, ad eccezione ovviamente del numero 1 al mondo e campione in carica Jannik Sinner. Ci sono invece i principali avversari di Sinner per #1 del ranking mondiale, che però stanno deludendo e non stanno approfittando dello stop dell’altoatesino, parliamo del tedesco Alexander Zverev e dello spagnolo Carlos Alcaraz (rispettivamente numero 2 e numero 3 del mondo), il ma è sempre da tenere in considerazione anche Novak Djokovic, lo statunitense Taylor Fritz, il russo Daniil Medvedev, il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur.

Capitolo azzurri, sono otto gli italiani ammessi direttamente al tabellone principale: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e la wild card Federico Cinà. A loro potrebbero aggiungersi anche Luca Nardi e Stefano Napolitano che però dovranno passare dalle qualificazioni.

Master 1000 Miami: dove e quando si gioca

Tra oggi e domani sono in programma le qualificazioni mentre da mercoledì 19 marzo si comincerà col tabellone principale al primo turno. Le sessioni saranno doppie, tra serale e diurna, con partenza già alle ore 16:00 per andare avanti poi nella notte. Come tutti i tornei di questa categoria, anche quello di Miami dura due settimane. Da martedì 25 marzo cominceranno gli ottavi di finale in un percorso che ci condurrà fino alla finalissima di domenica 30 marzo alle ore 21:00.

Teatro dell’evento dal 2019 è l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. La struttura ospita abitualmente le partite dei Miami Dolphins della NFL e dei Miami Hurricanes della NCAA. Inaugurato nel 1987, è stato il primo impianto sportivo di questo tipo costruito interamente con fondi privati.

Guida TV Tennis: dove vedere l’ATP 1000 di Miami?

La diretta televisiva dell’edizione 2025 dell’ATP 1000 di Miami è affidata a Sky Sport, pronta a dedicare all’importante evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus al quale si può accedere attraverso il tasto verde del telecomando.

Disponibile pure la diretta streaming attraverso le app Sky Go e NOW. Diretta streaming anche attraverso l’app Tennis TV.

Aggiornamenti Ranking ATP e WTA

Come ogni lunedì andiamo a vedere gli aggiornamenti dell’Official World Ranking di Tennis, iniziando dal ATP maschile dove Jannik Sinner inizia la sua 41° settimana da numero 1 al mondo, e che si sta allenando in attesa del rientro agli Internazionali d’Italia previsti dal 7 maggio. Jannik è certo di essere in vetta almeno fino al 20 aprile visto che gli avversari non ne stanno approfittando e dopo Indian Wells troviamo Alexander Zverev ad inseguire con 3385 punti di distacco, mentre Carlos Alcaraz dista 4420.

Il britannico Jack Draper, per la prima volta in carriera vittorioso in un evento della categoria “1000”, ha fatto il suo ingresso anche in top-10 al 7° posto mentre sono sempre undici i giocatori italiani in top-100: Lorenzo Musetti è il n.2 d’Italia ( n.16 ATP), precedendo Matteo Berrettini (n.30), Matteo Arnaldi (n.35), Lorenzo Sonego (n.38), Flavio Cobolli (n.43), Luciano Darderi (n.61), Mattia Bellucci (n.72), Luca Nardi (n.84), Francesco Passaro (n.94) e Fabio Fognini (n.97). Da segnalare l’ascesa del giovane Federico Cinа che, con la finale al Challenger di Hersonissos (Grecia), ha migliorato il proprio best ranking ed è salito fino al numero 441 del mondo. Come abbiamo visto Cinà sarà presente anche al main draw a Miami grazie ad una wild card d’invito degli organizzatori.

TOP-10 RANKING ATP

1. Jannik Sinner 11330 punti

2. Alexander Zverev 7945 punti

3. Carlos Alcaraz 6910 punti

4. Taylor Fritz 4900 punti

5. Novak Djokovic 3860 punti

6. Casper Ruud 3855 punti

7. Jack Draper 3800 punti

8. Daniil Medvedev 3680 punti

9. Andrey Rublev 3440 punti

10. Stefanos Tsitsipas 3405 punti

Passiamo a vedere anche il femminile del Ranking WTA dove non mancano le novità. La bielorussa Aryna Sabalenka, infatti, ha rafforzato la propria leadership in vetta con 9606 punti, dopo la finale a Indian Wells. La polacca Iga Swiatek è sempre seconda, ma decisamente più staccata (2231 punti di differenza). In terza piazza troviamo sempre l’americana Coco Gauff a -3543 dal vertice ma la vera novità è rappresentata dalla 17enne russa Mirra Andreeva che, dopo aver vinto il WTA1000 di Dubai, è riuscita a conquistare anche il titolo di Indian Wells, sconfiggendo in semifinale Swiatek e in finale Sabalenka, e salendo così al suo nuovo best ranking di n.6 del mondo.

Questo fa scendere alla #7 la nostra Jasmine Paolini che perde una posizione, e non sembra un periodofacile per la tennista toscana, nettamente battuta negli ottavi di finale del 1000 in California dalla russa Liudmila Samsonova. Speriamo in una ripresa di Paolini che rimane nettamente la nostra miglior tennista visto che Lucia Bronzetti è sempre la n.2 d’Italia, ma è molto indietro nel ranking mondiale (n.62), e precede Elisabetta Cocciaretto (n.82), che perso ben 10 posizioni rispetto alla settimana scorsa, per sole 3 giocatrici azzurre in top-100.

TOP-10 RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka 9606 punti

2. Iga Swiatek 7375 punti

3. Coco Gauff 6063 punti

4. Jessica Pegula 5361 punti

5. Madison Keys 5004 punti

6. Mirra Andreeva 4710 punti

7. Jasmine Paolini 4518 punti

8. Elena Rybakina 4448 punti

9. Qinwen Zheng 3985 punti

10. Emma Navarro 3859 punti

