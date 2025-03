Andiamo a vedere tutti i match d’esordio degli azzurri (8) e delle azzurre (3) impegnate nel secondo Master 1000 della stagione di Tennis 2025. Ci spostiamo dalla California alla Florida per il Sunshine Double americano, vediamo i match che ci attendono e anche gli ottavi di finale teorici. Sorteggio Master 1000 Miami.

Sorteggio Master 1000 Miami: la situazione degli azzurri al torneo ATP

Dal 19 al 30 marzo si gioca il secondo Master 1000 della stagione di Tennis ATP e WTA, ovvero Miami 2025, che completa il Sunshine Double dopo Indian Wells dove ha trionfato Jack Draper che ha battuto Holger Rune in finale.

L’Italia schiera otto azzurri nel main draw, tanta curiosità per il debutto assoluto nel circuito Atp del 17enne palermitano Federico Cinà, reduce dalla sua prima finale Challenger in Grecia. Nel tabellone Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini partiranno dal secondo turno, rispettivamente contro Seyboth Wild o Halys e contro Nishikori o Nishioka. Per Matteo Arnaldi il cinese Yibing Wu, Lorenzo Sonego se la vedrà con Mariano Navone, Flavio Cobolli contro Nicolas Jarry, Luciano Darderi contro Pedro Martinez. Ancora da determinare tramite qualificazioni gli sfidanti di Cinà e Mattia Bellucci.

[15] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno contro Seyboth Wild o Halys)

(Ita) bye (al 2° turno contro Seyboth Wild o Halys) [29] BERRETTINI (Ita) bye (al 2° turno contro Nishikori o Nishioka)

(Ita) bye (al 2° turno contro Nishikori o Nishioka) ARNALDI (Ita) vs Wu (Chi)

(Ita) vs Wu (Chi) SONEGO (Ita) vs Navone (Arg)

(Ita) vs Navone (Arg) COBOLLI (Ita) vs Jarry (Chi)

(Ita) vs Jarry (Chi) DARDERI (Ita) vs Martinez (Spa)

(Ita) vs Martinez (Spa) BELLUCCI (Ita) vs qualificato

(Ita) vs qualificato CINÀ (Ita) vs qualificato

OTTAVI DI FINALE IPOTETICI (ATP MIAMI)

A.Zverev [1] – F. Tiafoe [16]

[1] – [16] H. Rune [11] – J. Draper [6]

[11] – [6] T. Fritz [3] – B. Shelton [13]

[3] – [13] A. De Minaur [10]- A. Rublev [8]

[10]- [8] D. Medvedev [7] – S. Tsitsipas [9]

[7] – [9] L. Musetti [15] – N. Djokovic [4]

[15] – [4] C. Ruud [5] – T. Paul [12]

[5] – [12] G. Dimitrov [14] – C. Alcaraz [2]

Sorteggio WTA Miami: Jasmine Paolini speranza azzurra

Sono tre le azzurre nel tabellone principale del Miami Open, quarto WTA 1000 stagionale, e sono state tutte sorteggiate nella parte alta del draw, quella presieduta dalla regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka. Elisabetta Cocciaretto, n.82 del ranking, affronterà al primo turno la rumena Sorana Cirstea, n.101 WTA. Quarta partecipazione per la 24enne marchigiana di Fermo, che insegue ancora la sua prima vittoria in Florida. Lucia Bronzetti, n.62 del ranking, è stata sorteggiata contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, n.58 WTA. Quarta presenza nel main draw per la riminese che, dopo l’exploit della prima partecipazione nel 2022, nelle ultime due edizioni non è più riuscita a superare un turno.

Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Jasmine Paolini, n.7 del ranking e 6 del seeding, che attende la vincente del match tra la slovacca Rebecca Sramkova, n.37 WTA, e una giocatrice proveniente dalle qualificazioni (dove sono in corsa anche tre giocatrici italiane).

Quote Antepost: Alcaraz super favorito al ATP Miami 2025

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del Master 1000 di Miami dove Carlos Alcaraz @3.10 stacca tutti, con Novak Djokovic primo avversario, ma @9 volte la posta, poi si sale @11 con Jack Draper, fresco vincitore in California, alla pari con Alex Zverev. Ancora più indietro Daniil Medvedev @13 volte la posta mentre Alex De Minaur si gioca @21, con Ben Shelton @23 e l’altro giocatore di casa, Taylor Fritz @26. Il primo italiano in lavagna è Matteo Berrettini @51.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.