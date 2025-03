Giornata importante a Miami dove è iniziato il Main Draw del secondo Master 1000 della stagione di Tennis, e oggi scende il campo il giovane talento siciliano, Federico Cinà, che sfiderà l’argentino Francisco Comesana, e su cui c’è grande attesa ed attenzione dopo l’invito grazie ad una wild card. Pronostico Comesana-Cina 19 marzo 2025.

Pronostico Comesana-Cina 19 marzo 2025: lo stato di forma dei tennisti

Oggi grande attesa per la sfida tra Francisco Comesana-Federico Cina al primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami. Esordio assoluto nel circuito maggiore per il quasi diciottenne italiano, che ha ricevuto l’invito dell’organizzazione ed è reduce dalla finale nel Challenger di Creta.

Federico Cinà, palermitano classe 2007 (figlio di Francesco, storico coach di Roberta Vinci), arriva a Miami sulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto il torneo ITF i Sharm el-Sheilk ed essere arrivo sino alla finale del Challenger di Hersonissos (Creta). Risultati che gli hanno concesso di compiere un balzo fino alla posizione numero 441 del ranking mondiale.

Dall’altra parte della rete Francisco Comesana, ventiquattrenne di Mar del Plata (Argentina), che ha già calcato il cemento di Miami nelle qualificazioni dove il sudamericano ha battuto in due set l’americano Mmoh ed il giapponese Mochizuki. In stagione vanta la semifinale sulla terra rossa di Rio de Janeiro. Ricordiamo Comesana per aver impegnato non poco Lorenzo Musetti al terzo turno di Wimbledon. I due non si sono mai affrontati.

Migliori quote Francisco Comesana-Federico Cina

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Mediamente la vittoria di Comesana è favorita @1.33 su Sisal e Snai mentre la vittoria di Cinà si gioca @3.40 su NetBet, servirà quindi un impresa al giovane siciliano.

Le nostre scommesse su Francisco Comesana-Federico Cina

In questa veloce audio-analisi il nostro esperto di scommesse sul tennis, Brian, analizza il match tra Comesana e il giovane Cina, e ci da un idea per le scommesse su questa sfida valida per ATP Miami 2025.

Guida TV Tennis: dove vedere ATP Miami 2025?

Il torneo femminile scatterà martedì 18 marzo, un giorno prima rispetto al torneo maschile. I match inizieranno ogni giorno alle ore 17 italiane (eccezion fatta per venerdì 28 marzo quando partiranno alle 18), con una sessione serale a partire dalla mezzanotte italiana. La finale del singolare maschile è in programma domenica 30 marzo, non prima delle ore 20, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il Masters 1000 di Miami sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 30 marzo. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Record, numeri e curiosità sull’ATP Miami

Montepremi. Per la prima volta il prize money del torneo supera i 9 milioni di dollari: complessivamente ci saranno in palio 9.193.540 $. Al vincitore andranno 1.124.380 dollari mentre l’altro finalista guadagnerà comunque $597.890. L’approdo in semifinale vale $332.160.

Edizione 2024. Vincitore del torneo singolare maschile: Jannik Sinner (in finale contro Grigor Dimitrov 6-3, 6-1). Vincitrice del torneo singolare femminile: Danielle Collins (in finale contro Elena Rybakina 7-5, 6-3). Vincitori del torneo di doppio maschile: Bopanna/Ebden (in finale contro Dodig/Krajicek 6-7, 6-3, 10-6). Vincitrici del torneo di doppio femminile: Kenin/Mattek-Sands (in finale contro Dabrowski/Routliffe 4-6, 7-6, 11-9).

Statistiche. Record di titoli vinti: Andre Agassi e Novak Djokovic (6). Campione più anziano: Roger Federer (37 anni nel 2019). Campione più giovane: Carlos Alcaraz (18 anni nel 2022). Campione con il ranking più basso: Tim Mayotte (n. 45 nel 1985). Maggior numero di partite vinte: Andre Agassi (61).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.