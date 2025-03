Tra venerdì 21 e sabato 22 marzo continua il secondo Master 1000 della stagione di Tennis, l’ATP Miami 2025 che completa il Sunshine Double, e si giocano i secondi turni con tanti azzurri in campo, ad iniziare dal giovane Federico Cinà, fino a Matteo Berrettini. Vediamo tutti i match che ci attendono e i nostri Pronostici ATP Miami 2° turno.

Pronostici ATP Miami 2° turno: gli impegni degli azzurri al venerdì

Venerdì e sabato in Florida saranno 6 i tennisti azzurri impegnati al secondo turno del Master 1000 di Miami, torneo ATP di Tennis che continua a Palms Springs. Iniziamo dai match del venerdì. Si inizia con Lorenzo Musetti-Quentin Halys.

Lorenzo Musetti questa estate ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi del 2024, ma non è mai riuscito ad entrare nella top 10 del ranking mondiale (attualmente #16), alternando prestazioni convincenti ad altre meno esaltanti. Anche quest’anno Musetti ha iniziato la stagione con qualche intoppo con un infortunio che lo ha costretto al ritiro durante il torneo di Buenos Aires. Su cemento (che non è la sua superficie preferita), al primo Masters 1000 della stagione di Indian Wells, è uscito al secondo incontro, ko con il francese Fils.

Di fronte troverà Quentin Halys, classe 1996, tennista francese con una solida esperienza nel circuito professionistico, giocatore dotato di un potente servizio e di un gioco aggressivo da fondo campo. Halys ha mostrato una forma crescente negli ultimi tornei, raggiungendo i turni finali di diversi eventi del circuito Challenger e scalando così posizioni nel ranking ATP che lo vede ora numero #57 al mondo. In tornei ufficiali si conta un solo precedente tra i due, nel 2020, al Challenger di Cherbourg in Francia. A vincere fu Halys al terzo set, dopo un match combattuto.

Federico Cinà per stupire anche contro Dimitrov

Nella giornata di venerdì torna in campo Federico Cinà, classe 2007 (17 anni) che è subito diventato il secondo tennista italiano più giovane a vincere un match in un Masters 1000, alle spalle solo del numero 1 al mondo, Jannik Sinner. Al primo turno, Cinà ha infatti affrontato l’argentino Francisco Comesana (numero 67 ATP) e, nonostante la differenza di classifica, la giovane età e l’inesperienza al debutto, lo ha battuto con un doppio tie-break: 7-6(4), 7-6(2).

L’avversario al secondo turno ora è di quelli davvero tosti ed esperti visto che parliamo di Grigor Dimitrov, attuale numero 15 del mondo e in passato vincitore di tornei come le ATP Finals e anche di un Masters 1000, nonché anche semifinalista Slam. Poche settimane fa Cinà si è ben comportato al Challenger di Chersonissos, in Grecia, battendo tra gli altri in semifinale l’esperto Aslan Karatsev e cercherà di replicare anche contro Dimitrov, ma le quote sono tutte per il bulgaro @1.10 su Sisal mentre un altro successo di Cinà si gioca fino @8 volte la posta su Bet365. Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo interessante match:

Le sfide degli italiani in campo sabato al Master 1000 di Miami

Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi sono invece tutti in campo nel sabato americano, con le rispettive speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale del Master 1000 di Miami. Per i bookmaker, il compito più agevole sembra averlo Matteo Berrettini: su William Hill e Unibet, infatti, vale @1,20 la vittoria contro il francese Hugo Gaston, già battuto a Kitzbuhel nell’unico precedente tra i due.

Gli altri tre azzurri impegnati nel tabellone sabato sono invece tutti sfavoriti, ad iniziare da Luciano Darderi che ha quote da impresa contro l’ex numero 6 al mondo Hubert Hurkacz: il polacco è avanti @1,06, contro gli @8 offerti per l’italiano che sfida per la prima volta questo avversario.

Vuole ribaltare i pronostici Lorenzo Sonego contro Taylor Fritz, testa di serie numero 3 del torneo: l’americano è in pole @1,18 per continuare il suo cammino nel torneo di casa, mentre il tennista torinese si gioca @4.50. I due si sono sfidati 7 volte in carriera, con Fritz avanti 5-2, con un perfetto 3-0 sulla superficie in cemento, compresa la vittoria più recente, un netto 2-0 nel ATP Cincinnati del 2023.

Parte indietro anche Matteo Arnaldi che troviamo @2.50 contro Tomas Machac, favorito @1,50. Il tennista ceco, attuale numero #21 al mondo (mentre Arnaldi è #36) ha vinto entrambi i precedenti contro l’azzurro, sempre sul cemento e sempre senza cedere nemmeno un set ad Arnaldi, ovvero il 2-0 di Dubai nel 2023 ma anche il 2-0 dello scorso anno, sempre qui a Miami, anche se in quel caso si parlava di un ottavo di finale.

Infine, per quanto riguarda il tabellone femminile, l’ultima italiana ancora in corsa è Jasmine Paolini, impegnata contro Ons Jabeur: la tunisina parte avanti @1,77, contro @1,98 in lavagna per il successo dell’azzurra in una partita comunque aperta a qualsiasi risultato e dove potremmo andare per le lunghe quindi occhio agli Over su Games e Set.

Pronostici Tennis ATP Master 1000 Miami: FREE PICK Berrettini-Gaston

In questo spazio andremo ad aggiornare le analisi e i consigli per le scommesse del nostro Brian, quindi continuate a dare un occhio nelle prossime ore e nell’inizio del fine settimana a questo articolo, visto che siamo partiti alla grande con le nostre scommesse sul ATP Miami, un bel 3 su 3:

🔸Cinà SET✅

🔸Sonego 2-0✅

🔸Wu +5.5✅

Tra le partite degli azzurri abbiamo deciso di concentrarci su Matteo Berrettini-Hugo Gaston, ecco le analisi e le idee di Brian con la free pick di tennis della giornata:

Guida TV Tennis: dove vedere il Master 1000 Miami?

La diretta televisiva dell’ATP 1000 di Miami 2025 è affidata a Sky Sport, che dedica all’evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus al quale si può accedere tramite tasto verde del telecomando. Disponibile pure la diretta streaming attraverso le app Sky Go, NOW.

Record, numeri e curiosità sull’ATP Miami

Montepremi. Per la prima volta il prize money del torneo supera i 9 milioni di dollari: complessivamente ci saranno in palio 9.193.540 $. Al vincitore andranno 1.124.380 dollari mentre l’altro finalista guadagnerà comunque $597.890. L’approdo in semifinale vale $332.160.

Edizione 2024. Vincitore del torneo singolare maschile: Jannik Sinner (in finale contro Grigor Dimitrov 6-3, 6-1). Vincitrice del torneo singolare femminile: Danielle Collins (in finale contro Elena Rybakina 7-5, 6-3). Vincitori del torneo di doppio maschile: Bopanna/Ebden (in finale contro Dodig/Krajicek 6-7, 6-3, 10-6). Vincitrici del torneo di doppio femminile: Kenin/Mattek-Sands (in finale contro Dabrowski/Routliffe 4-6, 7-6, 11-9).

Statistiche. Record di titoli vinti: Andre Agassi e Novak Djokovic (6). Campione più anziano: Roger Federer (37 anni nel 2019). Campione più giovane: Carlos Alcaraz (18 anni nel 2022). Campione con il ranking più basso: Tim Mayotte (n. 45 nel 1985). Maggior numero di partite vinte: Andre Agassi (61).

