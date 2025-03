Lorenzo Musetti supera Felix Auger-Aliassime nell’ultimo turno del master 1000 di Tennis, ATP Miami 2025, e si regala gli ottavi di finale in cui sfiderà Novak Djokovic, col serbo che è praticamente già rimasto l’ultimo big in corsa a Palms Spring nel finale del Sunshine Double americano. Pronostico Musetti-Djokovic 26 marzo 2025.

Pronostico Musetti-Djokovic 26 marzo 2025: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Novak Djokovic, un interessante ottavo di finale del master 1000 ATP Miami 2025 di Tennis.

Dopo il bye al primo Lorenzo Musetti (numero #16 del ranking mondiale di tennis) ha superato in tre set (3-6 7-6 7-5) Halys, per poi battere in rimonta anche Felix Auger-Aliassime (4-6 6-2 6-3) al secondo turno.

Novak Djokovic (sceso al #5 del ranking) non ha bisogno di grandi presentazioni. Al torneo di Miami il serbo ha avuto il bye al primo turno, per poi battere senza concedere nemmeno un set a Hijikata (6-0 7-6) e a Carabelli (6-0 7-6).

I precedenti sono impietosi con Djokovic che domina 7-1 contro Musetti che ha vinto solo una volta: sulla terra di Monte Carlo nel 2023. Il resto sono vittorie di Djokovic, comprese le due partite giocate sul cemento nel 2022 a Dubai e Bercy, vinte entrambe da Nole senza nemmeno lasciare un set. L’ultimo incrocio tra i due risale alla semifinal olimpica dello scorso anno a Parigi, vinta da Nole in due set. Poche settimane prima Djokovic aveva vinto in 3 set anche la semifinale di Wimbledon.

Migliori quote Lorenzo Musetti-Novak Djokovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Musetti è chiamato all’impresa ed è sfavorito @3.40 su Goldbet mentre il successo di Djokovic si gioca @1.33 su Sisal.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Novak Djokovic

Nelle prossime ore collegati in questo articolo in aggiornamento con l’audio analisi del nostro esperto di scommesse sul Tennis, Brian, che ci dirà la sua idea e le sue previsioni su questo match con anche consigli per le scommesse dopo un ottima prima settimana con le pick sul ATP Miami, quindi appuntamento a più tardi e ai prossimi giorni.

Guida TV Tennis: dove vedere ATP Miami 2025?

Il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, andrà in scena martedì 25 marzo 2025.

La partita sarà trasmetta da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l’evento. Il match sarà inoltre disponibile su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Record, numeri e curiosità sull’ATP Miami

Montepremi. Per la prima volta il prize money del torneo supera i 9 milioni di dollari: complessivamente ci saranno in palio 9.193.540 $. Al vincitore andranno 1.124.380 dollari mentre l’altro finalista guadagnerà comunque $597.890. L’approdo in semifinale vale $332.160.

Edizione 2024. Vincitore del torneo singolare maschile: Jannik Sinner (in finale contro Grigor Dimitrov 6-3, 6-1). Vincitrice del torneo singolare femminile: Danielle Collins (in finale contro Elena Rybakina 7-5, 6-3). Vincitori del torneo di doppio maschile: Bopanna/Ebden (in finale contro Dodig/Krajicek 6-7, 6-3, 10-6). Vincitrici del torneo di doppio femminile: Kenin/Mattek-Sands (in finale contro Dabrowski/Routliffe 4-6, 7-6, 11-9).

Statistiche. Record di titoli vinti: Andre Agassi e Novak Djokovic (6). Campione più anziano: Roger Federer (37 anni nel 2019). Campione più giovane: Carlos Alcaraz (18 anni nel 2022). Campione con il ranking più basso: Tim Mayotte (n. 45 nel 1985). Maggior numero di partite vinte: Andre Agassi (61).

