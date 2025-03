Nella notte tra venerdì e sabato in Florida scopriremo chi saranno i finalisti del master 1000 ATP Miami di tennis. Purtroppo Berrettini è stato eliminato, vediamo le analisi su Novak Djokovic-Grigor Dimitrov e Jakub Mensik-Taylor Fritz. Master 1000 Miami 28 marzo 2025.

Master 1000 Miami 28 marzo 2025: semifinali a Palms Springs

Purtroppo Matteo Berrettini si arrende al padrone di casa Fritz e perdiamo anche l’ultimo baluardo azzurro a Palms Spring, per il Master 1000 ATP Miami 2025 che completa il Sunshine Double americano. Purtroppo anche nel tabellone WTA a Miami perdiamo Jasmine Paolini che in semifinale si arrende alla numero uno al mondo, la Sabalenka.

Novak Djokovic-Grigor Dimitrov

La prima semifinale vede di fronte due veterani di mille battaglie, in particolare Novak Djokovic che sembra aver ritrovato la sospirata forma dei giorni migliori e lo ha confermato anche ai quarti quando ha superato ancora una volta in due soli set, un osso duro come l’americano Sebastian Korda.

A provare a fermare il campione serbo ci sarà Grigor Dimitrov che anche lui sta giocando alla grande sul cemento della Florida (dove è stato protagonista pure l’anno scorso col raggiungimento della finale poi persa con Sinner). Nei quarti Dimitrov ha avuto ragione di Francisco Cerundolo al termine di una lunga battaglia: 6-7 6-4 7-6 il finale.

I precedenti sono tutti dalla parte di Nole che ha vinto 12 volte su 13 contro il bulgaro. L’unico successo di Dimitrov contro Djokovic è ormai risalente al torneo di Madrid del 2013.

Jakub Mensik-Taylor Fritz

L’altra semifinale che si giocherà nella notte tra venerdì e sabato vedrà di fronte la sorpresa del torneo, il 19enne ceco Jakub Mensik, e il beniamino di casa, il più esperto Taylor Fritz, testa di serie numero 3 del tabellone principale, che ai quarti ha superato Berrettini, dopo che aveva iniziato la sua corsa a Miami eliminando un altro italiano, Sonego in due set, poi ha avuto ragione nettamente dell’ispirato Shapovalov, quindi agli ottavi ha piegato Walton (6-3 7-5), prima del match con Berrettini, vinto però dopo una battaglia punto a punto (7-5 6-7 7-5).

Il l talentuoso ceco ha iniziato la sua corsa dal primo turno, quando ha eliminato Bautista Agut in tre set, poi Jakub Mensik ha spento anche le ambizioni di Draper in due set, quindi Safiullin con un doppio 6-4, poi ha sfruttato il ritiro di Machac e infine nei quarti ha regolato l’altra sorpresa, Fils, con un perentorio 7-6 6-1.

Un solo precedente tra i due, risalente ai sedicesimi di finale degli US Open del 2023: in quella occione Fritz vinse largamente contro il giovanissimo rivale, che in tre set riuscì a conquistare appena tre giochi: 6-1 6-2 6-0.

Guida TV Tennis: dove vedere il Master 1000 ATP/WTA Miami?

La diretta televisiva dell’edizione 2025 dell’ATP 1000 di Miami è affidata a Sky Sport, pronta a dedicare all’importante evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus al quale si può accedere attraverso il tasto verde del telecomando. Disponibile pure la diretta streaming attraverso le app Sky Go e NOW. Diretta streaming anche attraverso l’app Tennis TV.

Record, numeri e curiosità sull’ATP Miami

Montepremi. Per la prima volta il prize money del torneo supera i 9 milioni di dollari: complessivamente ci saranno in palio 9.193.540 $. Al vincitore andranno 1.124.380 dollari mentre l’altro finalista guadagnerà comunque $597.890. L’approdo in semifinale vale $332.160.

Edizione 2024. Vincitore del torneo singolare maschile: Jannik Sinner (in finale contro Grigor Dimitrov 6-3, 6-1). Vincitrice del torneo singolare femminile: Danielle Collins (in finale contro Elena Rybakina 7-5, 6-3). Vincitori del torneo di doppio maschile: Bopanna/Ebden (in finale contro Dodig/Krajicek 6-7, 6-3, 10-6). Vincitrici del torneo di doppio femminile: Kenin/Mattek-Sands (in finale contro Dabrowski/Routliffe 4-6, 7-6, 11-9).

Statistiche. Record di titoli vinti: Andre Agassi e Novak Djokovic (6). Campione più anziano: Roger Federer (37 anni nel 2019). Campione più giovane: Carlos Alcaraz (18 anni nel 2022). Campione con il ranking più basso: Tim Mayotte (n. 45 nel 1985). Maggior numero di partite vinte: Andre Agassi (61).

