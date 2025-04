Secondo turno del primo Master 1000 su terra rossa del 2025 di Tennis, l’ATP Montecarlo, e in questo articolo andiamo ad analizzare la sfida con il Pronostico Cobolli-Fils 9 aprile 2025. Quote nettamente dalla parte di Fils con Cobolli sfavorito a 2.75.

Pronostico Cobolli-Fils 9 aprile 2025: lo stato di forma dei tennisti

Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria nel torneo di Bucarest, sfiderà Arthur Fils al secondo turno del Master 1000 ATP Montecarlo 2025 sul Court EA de Massy, in un match che vale la qualificazione agli ottavi di finale dove il vincitore sfiderà uno tra il russo Andrey Rublev e il francese Gael Monfils.

Ottimo esordio per l’azzurro al Masters, con un 6-4, 6-2 con cui si è sbarazzato abbastanza agevolmente del serbo Dusan Lajovic. Il 22enne, numero 36 del mondo, ora se la vedrà contro il 20enne, numero 15 del ranking ATP, il francese Fils che ha superato in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor per 6-7(3), 6-4, 6-2.

C’è un solo precedente tra questi giocatori e risale al 2023, quando si affrontarono nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals. Il francese ebbe la meglio sul cemento indoor con il punteggio di 4-1, 4-2, 4-2.

Migliori quote Flavio Cobolli-Arthur Fils

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Nonostante l’ottimo inizio a Montecarlo, e il torneo vinto recentemente, Cobolli è snobbato dalle quote visto che si gioca sfavorito @2.75 su Sisal mentre la vittoria del francese la troviamo @1.45 su Goldbet e Snai.

Guida TV Tennis: dove vedere Cobolli-Fils?

La partita sarа trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Arthur Fils

In questo audio Brian ha analizzato il match tra Flavio Cobolli-Arthur Fils con consigli per le scommesse:

