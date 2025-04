Derby azzurro agli ottavi di finale del Master 1000 di Montecarlo, con in campo giovedì pomeriggio Matteo Berrettini contro Lorenzo Musetti. Questo significa che avremo almeno un italiano ai quarti del primo 1000 su terra rossa della stagione di tennis. Pronostico Berrettini-Musetti 10 aprile 2025.

Pronostico Berrettini-Musetti 10 aprile 2025: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo l’analisi di Matteo Berrettini-Lorenzo Musetti, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP Master 1000 Montecarlo 2025. Il romano è sempre più vicino al ritorno nella top 30 e ha il morale alle stelle dopo la vittoria con Zverev, mentre Musetti, che da lunedì sarà almeno numero 15 del ranking ATP, ha faticato nell’ultimo turno.

Matteo Berrettini al primo turno ha regolato con un doppio 6-4 l’argentino Navone e poi ha superato in rimonta il numero due del mondo Sascha Zverev.

Lorenzo Musetti invece al primo turno ha battuto in rimonta il cinese Bu con il risultato di 4-6 7-5 6-3 e ha ceduto il primo set anche a Lehecka, prima di rimontare con la vittoria per 1-6, 7-5, 6-2.

Bilancio in parità nelle due sfide fra il romano e il carrarino. Se Matteo ha vinto la sfida in semifinale sull’erba di Stoccarda giocata lo scorso anno, Lorenzo si è imposto nella finale del Challenger di Napoli sul cemento nell’ottobre 2022. Questo sarà il primo incrocio sulla terra rossa. Chi vince sfiderà uno fra Stefanos Tsitsipas e Nuno Borges ai quarti.

Migliori quote Matteo Berrettini-Lorenzo Musetti

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Quote abbastanza equilibrate anche se Berrettini è avanti @1.75 su Goldbet su Musetti @2.10 su Sisal.

Guida TV Tennis: dove vedere Berrettini-Musetti?

La sfida tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, si disputerà sul centrale (campo Ranieri III) e sarà il terzo match a partire dalle ore 11:00. Verosimilmente la sfida prenderà il via non prima delle 14:30-15:00 del pomeriggio. Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW e SkyGo.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Lorenzo Musetti

In questo audio Brian ha analizzato il match tra Matteo Berrettini-Lorenzo Musetti con consigli per le scommesse:

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.