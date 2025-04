Continua l’ATP Monte Carlo 2025, il primo Master 1000 su terra rossa della stagione di Tennis con Lorenzo Musetti che ha vinto agevolmente il derby azzurro con Berrettini e ora sfida il tre volte campione nel Principato (e campione uscente) Stefanos Tsitsipas che è un vero e proprio tabù per l’italiano. Pronostico Musetti-Tsitsipas 11 aprile 2025.

Pronostico Musetti-Tsitsipas 11 aprile 2025: lo stato di forma dei tennisti

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Monte Carlo, primo evento importante sulla terra rossa del tennis 2025. Dopo le vittorie con il cinese Yunchaokete Bu, col ceco Jiri Lehecka e Matteo Berrettini nel derby azzurro e ora affronterà la testa di serie numero 13 affronta il tre volte campione Stefanos Tsitsipas (2021, 2022, 2024) che è anche il campione in carica, e che dopo il bye al primo turno ha superato in tre set Thompson al secondo e in due set Borges agli ottavi.

Cinque precedenti tra l’azzurro e il greco, tutti a favore di Tsitsipas. Semifinale ad Acapulco (6-1 6-3) e semifinale a Lione nel 2021 (4-6 6-3 6-0), primo turno al Roland Garros nel 2022 (5-7 4-6 6-2 6-3 6-2), semifinale a Barcellona (6-4 5-7 6-3) e ottavi di finale a Roma nel 2023 (7-5 7-5). In palio c’è un posto in semifinale, dove il vincente affronterà Alex de Minaur o Grigor Dimitrov.

Migliori quote Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Le quote favoriscono Tsitsipas @1.65 su Sisal e NetBet mentre il successo di Musetti si gioca @2.35 su Goldbet.

Guida TV Tennis: dove vedere Musetti-Tsitsipas?

Il match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo, è in programma venerdì 11 aprile non prima delle 17:30. Sarà l’ultimo match in programma sul campo Ranieri III. Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW e SkyGo.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas

In questo audio Brian ha analizzato il match tra Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas con consigli per le scommesse:

Gli altri quarti di finale al Master 1000 di Montecarlo

Come già detto chi vince tra Musetti e Tsitsipas trova in semifinale il vincitore della sfida che vede opposti Alex de Minaur e Grigor Dimitrov, rispettivamente numero 8 e numero 15 del seeding. L’australiano è reduce dal netto successo su un irriconoscibile Medvedev, per il bulgaro due vittorie sui cileni Nicolas Jarry e Alejandro Tabilo, intervallate dalla tribolata rimonta sull’enfant du pays Valentin Vacherot.

Dall’altra parte del tabellone c’è Carlos Alcaraz opposto all’astro nascente francese Arthur Fils. Lo spagnolo cerca conferme dopo le vittorie su Francisco Cerundolo e Daniel Altmaier, ma occhio all’esplosivo transalpino che nel corso del torneo ha eliminato Tallon Griekspoor, Flavio Cobolli e infine Andrey Rublev.

Interessante anche la sfida tra outsider, Alejandro Davidovich Fokina e Alexei Popyrin, entrambi protagonisti di un bel percorso nel Principato. Zero precedenti tra i due, nella classifica ATP è messo meglio l’australiano sistemato al 27esimo posto; lo spagnolo occupa invece la posizione numero 42.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.