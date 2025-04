Un giovedì ricco per gli appassionati di scommesse sul tennis alla Caja Magica della capitale spagnola dove oggi saranno protagonisti diversi italiani impegnati nei primi match del masters 1000 sulla terra rossa di Madrid. Pronostici Tennis 24 aprile 2025.

Ultimi risultati ATP Madrid 2025: 2 vittorie azzurre e una sconfitta

Il mercoledì al ATP Madrid 2025, il secondo masters 1000 su terra rossa della stagione di tennis, si conclude con 2 vittorie e 1 sconfitta per gli azzurri. I successi arrivano da Flavio Cobolli contro l’ungherese Fabian Marozsan e dal sorprendente Federico Cinа contro il giocatore di Hong Kong Wong e continua la sua corsa che ora lo vedrà contrapposto allo statunitense Sebastian Korda mentre Cobolli giocherà contro il danese Holger Rune, vincitore dell’ultimo torneo a Barcellona. Per entrambi gli italiani i match sembrano proibitivi e partono da sfavoriti nelle quote.

Niente da fare invece per Fabio Fognini che dopo la maratona nell’impresa alle qualificazioni, non riesce in un altro miracolo ad apporsi al serbo Laslo Djere.

Pronostici Tennis 24 aprile 2025: i match del giorno

Alla Caja Magica ci aspetta una giornata molto azzurra in quel di Madrid, visto che sono davvero tanti gli italiani in gioco questo giovedì. Il primo a scendere in campo nella sessione mattutina sarà Mattia Bellucci contro Damir Dzumhur, match di cui abbiamo già parlato QUI.

Dopo toccherà a Luciano Darderi, che dopo una serie di ottimi risultati vuole trovare conferme anche in Spagna dove debutta contro Quentin Halys, che poco più di un mese fa si era spinto fino alle semifinali del torneo di Dubai. Sarà, però, il primo torneo per lui su terra rossa in questa stagione a differenza dell’italo-argentino, che poche settimane fa su questa superficie ha vinto in Marocco e ha fatto bene anche nel 500 a Monaco di Baviera, dove è arrivato ai quarti di finale.

Lorenzo Sonego sarà impegnato contro l’insidioso Miomir Kecmanovic. Il torinese non è di certo nel momento più brillante della sua carriera: due sconfitte all’esordio sia a Marrakech che a Monte Carlo nei due tornei finora disputati su terra rossa, in teoria la sua superfice preferita.

Analisi Matteo Arnaldi-Borna Coric

Tra i match più interessanti c’è anche la sfida tra Matteo Arnaldi-Borna Coric. Dopo un 2024 che l’ha consacrato nel circuito maggiore con l’exploit a Montreal (semifinale) e il best ranking al numero 30 ATP, Arnaldi ha iniziato il 2025 tra alti e bassi, battendo per esempio per la seconda volta in carriera Andrey Rublev a Indian Wells, ma anche qualche passaggio a vuoto come la sconfitta precoce a Barcellona contro Korda la settimana scorsa.

Il croato, ex numero 12 ATP e una volta considerato una delle giovani promesse del tennis mondiale, è reduce da un lungo periodo di calo. Dopo aver trionfato clamorosamente a Cincinnati nel 2022, la sua carriera è stata segnata da infortuni e difficoltà tecniche, che lo hanno fatto scivolare fino alla posizione 145 della classifica ATP. Il 2025, però, potrebbe rappresentare l’anno della rinascita: Coric ha vinto il Challenger di Lugano e ha ritrovato un tennis più solido, risalendo in top 100 (attualmente numero 97). Anche se i suoi risultati nei tornei principali non sono ancora tornati ai livelli pre-infortunio, il croato ha mostrato segnali incoraggianti e questa è una delle superfici su cui ha ottenuto alcuni dei suoi successi più significativi.

Vediamo come la pensano i bookmakers con la comparazione delle migliori quote su questo match di Tennis. L’azzurro è favorito in quota massima @1.73 su Goldbet mentre la vittoria di Coric si prende fino @2.20 su Sisal.

Guida TV Tennis: Dove vedere l’ATP Madrid?

Il torneo si disputa nella Caja Mágica di Madrid, nel distretto di Usera. La copertura televisiva dei Masters 1000 Madrid è a cura di Sky Sport, che trasmette l’evento attraverso i suoi due principali canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Gli spettatori possono seguire la diretta anche tramite streaming su Sky Go e NOW.

