In questi momenti è già in campo dalla Caja Magica Arnaldi che si è regalato una vittoria su Djokovic e ora sfida Dzumhur per passare agli ottavi del ATP Masters 1000 Madrid 2025 di tennis su terra rossa. Nel tardo pomeriggio e in serata impegni importanti anche per gli altri azzurri con Berrettini contro Draper e Musetti contro Tsitsipas. Pronostici Tennis 28 aprile 2025.

Pronostici Tennis 28 aprile 2025: i match del giorno

Questo lunedì è prevista la seconda ondata dei sedicesimi di finale del ATP Madrid, il secondo Masters 1000 della stagione su terra rossa. Tra i vari incontri in programma sono impegnati tre italiani, Arnaldi, Berrettini e Musetti, con match che analizzeremo di seguito.

Stefanos Tsitsipas-Lorenzo Musetti, analisi e quote

Stefanos Tsitsipas ha iniziato il suo cammino sulle terra Jan-Lennard Struff mentre Lorenzo Musetti ha avuto la meglio sulll’argentino Tomas Martin Etcheverry. In questa sfida, almeno dal punto di vista del ranking davanti c’è l’azzurro che è undicesimo mentre Tsitsipas staziona momentaneamente sulla casella numero 18, anche se i precedenti sono dalla parte del greco ma l’ultimo duello di Monte Carlo ha visto l’azzurro abbattere il tabù Tsitsipas, sconfiggendo il rivale ai quarti di finale della nel Principato. Tutte le altre precedenti sfide erano invece finite a favore del greco che dal 2021 al 2023 aveva avuto la meglio in ben cinque occasioni da Acapulco fino a Roma.

Dal punto di vista delle quote però gli analisti sembrano dubitare di un netto favorito e c’è grande equilibrio anche sulla lavagna scommesse. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Musetti si gioca @2 di quota massima su Sisal e @1.95 su Snai, mentre la vittoria di Tsitsipas la troviamo @1.85 su NetBet.

Jack Draper-Matteo Berrettini, l’analisi del match

Jack Draper ha vinto il suo primo Masters 1000 a Indian Wells e qui a Madrid ha battuto al primo atto della competizione l’olandese Tallon Griekspoor convincendo e avvicinandosi al ranking di Djokovic. Matteo Berrettini è così costretto dal tabellone ad un sedicesimo di finale per nulla semplice e non fanno ben sperare neppure i precedenti: sono due in totale ed entrambi favorevoli all’inglese. L’ultimo è avvenuto poco tempo fa a Doha ai quarti di finale della manifestazione qatariota. L’altro invece è del 2024 nella finalissima di Stoccarda.

Berrettini a Madrid ha vinto all’esordio contro Marco Giron, centrando così il duecentesimo successo della sua carriera nel circuito ATP.

Guida TV Tennis: dove vedere l’ATP Madrid?

Il torneo si disputa nella Caja Mágica di Madrid, nel distretto di Usera. La copertura televisiva dei Masters 1000 Madrid è a cura di Sky Sport, che trasmette l’evento attraverso i suoi due principali canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Gli spettatori possono seguire la diretta anche tramite streaming su Sky Go e NOW.

Quote Antepost: Zverev favorito. Musetti primo azzurro in lavagna

Sono già cadute numerose teste di serie nel torneo Masters 1000 in corso a Madrid, ma non la numero uno. Alexander Zverev è agli ottavi di finale e si candida come il grande favorito per la vittoria del torneo su terra rossa. Il tedesco ha già trionfato due volte a Madrid.

Stando alle quote dei bookmakers l’attuale numero due del mondo Alexander Zverev è dato vincente @3.75 mentre sale @7.50 per il trionfo di Casper Ruud primo avversario del tedesco, davanti a Jack Draper @9.50 ed Alex De Minaur @11.00. Il greco Stefanos Tsitsipas è dato in lavagna a quota @13.00, così come Fritz e Mensik.

Il primo azzurro è Lorenzo Musetti comunque più lontano in quota @15 volte la posta mentre con Matte Berrettini si sale ulteriormente @21 di quota antepost.

Pronostici Tennis: le giocate di Brian

Collegati prossimamente per le audio analisi e i consigli per le scommesse del nostro Brian sugli italiani e sui match più interessanti della settimana finale a Madrid.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.