Vediamo gli ultimi risultati dal ATP Masters 1000 Madrid 2025 dalla Caja Magica, dove nella giornata di oggi si completano gli ottavi di finale che vedranno in gioco anche gli azzurri Lorenzo Musetti (contro Alex De Minaur) e Matteo Arnaldi (contro Francis Tiafoe). Pronostici Tennis 30 aprile 2025.

Risultati Day 7 Masters 1000 ATP Madrid

Oggi iniziamo dagli ultimi risultati, quelli del day7 al Masters 1000 ATP Madrid 2025 in gioco in questi giorni nella capitale spagnola con i terzi turni che non hanno lesinato sorprese, ad iniziare da Gabriel Diallo, il lucky loser canadese che riesce ad avere la meglio su Cameron Norrie. Molto combattuta la sfida tra Paul-Khachanov, con l’americano che sarà avversario di Jack Draper che ha superato un Matteo Berrettini fermato da problemi fisici. Sorprendente invece Lorenzo Musetti che torna a regolare un suo vecchio tabù, Stefanos Tsitsipas, e si regala gli ottavi contro Alex De Minaur.

I primi match degli ottavi si sono già giocati, con il rinvio per il blackout elettrico che ha colpito la Spagna, e che ha un pò rimescolato il calendario del torneo della Caja Magica. Continua la corsa di Daniil Medvedev, per la seconda volta consecutiva ai quarti di finale in terra iberica. Giorni di rinascita per Casper Ruud che piega Taylor Fritz.

La grande sorpresa arriva però da Francisco Cerundolo che nello stesso luogo, stesso turno e contro lo stesso avversario, porta a casa un altra vittoria vittoria importante eliminando Alexander Zverev che di nuovo non può nulla contro l’argentino, e il tedesco vede sempre più allontanarsi l’obiettivo di un numero 1 del mondo nelle mani di Jannik Sinner che si sta preparando per il ritorno a Roma.

Approposito degli Internazionali d’Italia, arriva la conferma che Novak Djokovic non ci sarà. Tornando al numero 1 di Sinner, anche l’eliminazione di Carlos Alcaraz a Madrid da una grande mano all’altoatesino, e tra l’altro la Spagna non ha già più giocatori nel proprio torneo di casa più importante.

Terzi turni

Draper (GBR) [5]-Berrettini (ITA) [30] 7-6(2) rit.

Paul (USA) [11]-Khachanov [24] 6-3 3-6 6-2

Tiafoe (USA) [16]-Muller (FRA) 6-3 6-3

de Minaur (AUS) [6]-Shapovalov (CAN) [29] 6-3 7-6(3)

Musetti (ITA) [10]-Tsitsipas (GRE) [7] 7-5 7-6(3)

Dimitrov (BUL) [5]-Fearnley (GBR) [Q] 6-4 7-6(3)

Diallo (CAN) [LL]-Norrie (GBR) 2-6 6-4 6-4

Ottavi di finale

Cerundolo (ARG) [20]-Zverev (GER) [1] 7-5 6-3

Mensik (CZE) [22]-Bublik (KAZ) 6-3 6-2

Ruud (NOR) [14]-Fritz (USA) [3] 7-5 6-4

Medvedev [9]-Nakashima (USA) [31] 3-6 6-1 6-4

Pronostici Tennis 30 aprile 2025: i match del giorno

Saranno due gli italiani protagonisti quest’oggi ai Mutua Madrid Open 2025 di tennis, ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor e in altura della capitale spagnola.

Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi: il primo affronterа l’australiano Alex De Minaur, mentre il secondo sfiderа lo statunitense Frances Tiafoe. Ecco il calendario dei match singolari (maschile e femminile) che ci attendono oggi a Madrid.

Mercoledì 30 aprile

Manolo Santana Stadium

Dalle 13:00

Madison Keys-Iga Swiatek

Non prima delle 16:00

Jack Draper-Tommy Paul

Non prima delle 20:00

Aryna Sabalenka-Marta Kostyuk

Non prima delle 21.30

Alex de Minaur-Lorenzo Musetti

Arantxa Sanchez Stadium

Dalle 13:00

Frances Tiafoe-Matteo Arnaldi

Non prima delle 15:00

Mirra Andreeva-Coco Gauff

A seguire

Moyuka Uchijima-Elina Svitolina

Non prima delle 19:30

Grigor Dimitrov-Gabriel Diallo

Analisi Alex De Minaur-Lorenzo Musetti

La partita tra Alex De Minaur-Lorenzo Musetti è in programma mercoledì 30 aprile come ultimo match di giornata sul campo principale del torneo di Madrid, il Manolo Santana. Il match andrà in scena al termine di un quarto di finale femminile e comunque non prima delle 21:30. La partita sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; e in streaming su NOW e SkyGo.

Lorenzo Musetti aveva un tabù fino a poco tempo fa, rappresentato da Stefanos Tsitsipas. Non solo lo ha abbattuto a Monte Carlo ma come detto si è confermato anche qui a Madrid, sorprendendo anche noi che davamo più possibilità al riscatto del greco in altura a Madrid (e anche i bookmakers la pensavano come noi, favorendo leggermente in quota Tsitsipas).

Il 23enne carrarino si è guadagnato il pass per gli ottavi di finale dei Masters 1000 e ora dovrà vedersela contro l’insidioso Alex de Minaur con i precedenti che vedono avanti 2-1 Musetti. Lorenzo ha vinto l’ultimo, freschissimo, due settimane fa in semifinale al Masters 1000 di Monte Carlo. Ma Musetti aveva vinto anche sull’erba del Queen’s lo scorso anno, nel 2024. Unico successo di de Minaur nel primo incrocio tra i due, al primo turno dell’Australian Open 2022.

Musetti a Madrid ha già eliminato Tomas Martin Etcheverry e come detto Stefanos Tsitsipas in un match equilibrato nel primo set, poi l’italiano ha preso il largo. L’australiano ha già eliminato un italiano nel torneo all’esordio, Lorenzo Sonego, e poi non ha lasciato alcuna speranza a Denis Shapovalov.

Analisi Francis Tiafoe-Matteo Arnaldi

Dopo aver battuto Novak Djokovic il nostro Matteo Arnaldi ha superato Damir Dzumhur e già all’esordio il 24enne sanremese si era messo in mostra con una vittoria in rimonta su Borna Coric. Attenzione a Francis Tiafoe che fin qui sconfitto in due set prima Luciano Darderi e quindi il francese Alexandre Muller. Chi si qualificherà stavolta se la vedrà ai quarti contro il vincente della sfida Jack Draper-Tommy Paul.

I due si sono incontrati solo una volta in carriera, nel recente passato, il 2024 e in quell’occasione fu l’americano a passare il turno estromettendo il rivale azzurro a Wimbledon. Arnaldi si presenta però in ottima forma per questa sfida che potrebbe andare diversamente e lo vediamo anche dalla comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis, con tutti i book che favoriscono nettamente l’azzurro @1.75 di quota massima su Goldbet mentre la vittoria di Tiafoe si gioca sopra la pari, @2.10 su Sisal.

Guida TV Tennis: dove vedere l’ATP Madrid?

Il torneo si disputa nella Caja Mágica di Madrid, nel distretto di Usera. La copertura televisiva dei Masters 1000 Madrid è a cura di Sky Sport, che trasmette l’evento attraverso i suoi due principali canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Gli spettatori possono seguire la diretta anche tramite streaming su Sky Go e NOW.

Pronostici Tennis: le giocate di Brian

Collegati prossimamente per le audio analisi e i consigli per le scommesse del nostro Brian sugli italiani e sui match più interessanti della settimana finale a Madrid. Altrimenti seguici su Telegram per non perderti niente. Trovi tutti i riferimenti e i link in fondo a questo articolo.

