Questa sera nella capitale spagnola va in scena Lorenzo Musetti-Jack Draper, il match valido per la semifinale del ATP Masters 1000 di Madrid di tennis. Vediamo le analisi con migliori quote, statistiche, precedenti, guida tv e il Pronostico Musetti-Draper 2 maggio 2025.

Pronostico Musetti-Draper 2 maggio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Continua il Masters 1000 di Tennis ATP Madrid sulla terra rossa della Caja Magica dove prosegue la corsa di Lorenzo Musetti che, fresco dell’ufficialità dell’ingresso in top10, ha battuto Diallo ai quarti e ora incrocia il n° 6 del mondo Jack Draper. Si tratta della prima semifinale in un Masters 1000 su terra battuta per Musetti.

Il 23enne londinese è la nuova stella del tennis britannico. Nel 2025 ha conquistato il suo primo titolo Masters 1000 a Indian Wells e ai quarti qui a Madrid lo scorso turno ha eliminato un altro italiano, Matteo Arnaldi, superato nettamente 6-0, 6-4.

Tre i precedenti, tutti a favore dell’inglese che ha avuto la meglio alle Next Gen Finals 2022, a Sofia nel 2023 e a Vienna nel 2024. Sarà il primo confronto su terra battuta.

Migliori quote Lorenzo Musetti-Jack Draper

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis al ATP Madrid. Draper favorito @1.60 su Betway mentre la vittoria di Musetti si prende @2.35 su Goldbet.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Jack Draper?

La partita è in programma venerdì 2 maggio come primo match della sessione serale sul campo principale del torneo di Madrid, il Manolo Santana. Il match andrà in scena alle ore 20. Sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; e in streaming su NOW e SkyGo.

I nostri pronostici su Lorenzo Musetti-Jack Draper

In questa audio analisi Brian ci dice la sua sul match tra Lorenzo Musetti-Jack Draper con i consigli per le scommesse di oggi al ATP Madrid di Tennis.

