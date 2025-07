Dal 27 luglio al 7 agosto si gioca il Master 1000 di Tennis, l’ATP Toronto, in terra canadese. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere per le scommesse, con azzurri in gioco, primi match, quote antepost, consigli per le scommesse e guida tv in questa Anteprima ATP Toronto 2025.

Anteprima ATP Toronto 2025: quando si gioca il Master 1000 del Canada?

Il Master 1000 canadese di tennis, l’ATP Toronto 2025, ha avuto molte importanti defezioni, su tutte quelle dei primi 2 giocatori al mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma non solo (out anche Jack Draper e Novak Djokovic). In queste condizioni è Alex Zverev il favorito, col tedesco che ha la grossa occasione di uscire da un periodo nero davvero prolungato, ma dovrà fare attenzione a Taylor Fritz che come vedremo lo accompagna con quota @7 da favorito, con i due che staccano di poco Ben Shelton ed Alex De Minaur.

Si gioca dal 27 luglio al 7 agosto sul cemento del Sobeys Stadium di Toronto, Canada, addirittura il terzo torneo più antico nella storia di questo sport (dietro solo a Wimbledon e US Open) visto che la competizione nordamericana è nata nel 1881 ed è pronta per vivere la sua 134° edizione. Il torneo dura ben 12 giorni con un tabellone composto da 96 giocatori.

Il programma del tabellone principale inizia dal 27 luglio, con il primo turno che proseguirà anche il 28. I giorni 29 e 30 sono dedicati invece al secondo turno, con il terzo turno in programma quindi nei due giorni successivi (31 luglio e primo agosto). Entriamo così nella fase finale della manifestazione, con gli ottavi di finale che si disputano il 2 e il 3 agosto. Il 4 e il 5 tocca ai quarti e il 6 è dedicato alle due semifinali. Arriviamo così all’appuntamento conclusivo della kermesse, con le finali del 7 agosto. Per quanto riguarda gli orari, dobbiamo tenere conto del fuso orario con la possibilità di avere a che fare con match notturni. Ad ogni modo le gare non dovrebbero cominciare mai prima delle 17:00 per poi accompagnarci fino a sera inoltrata.

Il campione in carica è Alexei Popyrin, che un anno fa batteva Andrej Rublev all’ultimo atto della competizione. Per l’Italia il Canada è sempre stato un tabù, fino almeno all’exploit di Sinner avvenuto nel 2023 che ha interrotto un lunghissimo digiuno. Proprio da Toronto iniziò la grande ascesa del numero 1 al mondo altoatesino che come detto non sarà presente in questa edizione.

Guida TV Tennis: dove vedere l’ATP Toronto?

Il Canadian Open è solo su Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite le app dell’emittente satellitare Sky Go e NOW.

Gli azzurri impegnati a Toronto

Sono quattro i tennisti italiani direttamente ammessi al secondo turno, ad iniziare dal nostro rappresentante maggiormente candidato alla vittoria, Lorenzo Musetti, ma ci sono anche Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi .

Dovranno invece iniziare dal primo turno Mattia Bellucci e Matteo Gigante, impegnati in sfide che sono alla portata, seppur non prive di insidie. Bellucci sfiderà Hugo Gaston in un 2025 soddisfacente finora per l’azzurro che ha conquistato anche la semifinale raggiunta a Rotterdam come suo miglior risultato. Difficile invece il periodo del francese che arriva da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate e sul cemento non vanta un grande passato vincente. Tra i due c’è solamente un precedente ma relativo ad un ITF giocatosi a Piombino. In quella circostanza, eravamo nel 2019, fu il transalpino a passare il turno, ma questa è un altra epoca, ben altro torneo e anche un altro Bellucci.

Sulla carta appare un po’ più complicato l’avvio canadese di Matteo Gigante che gioca grazie ad una wild card, e sfiderà Borna Coric, ex top-15 al mondo (attualmente è #90), reduce da tre Challenger vinti consecutivamente, inoltre si tratta di un giocatore d’esperienza, che sa farsi valere specialmente su superfici dure come è il caso di Toronto. Gigante, invece, vive di alti e bassi che fin qui non gli hanno ancora permesso di compiere il definitivo salto di qualità. Dall’inatteso trionfo su Stefanos Tsitsipas al French Open, ha poi ha avuto qualche passaggio a vuoto. Non ci sono, inoltre, precedenti tra Gigante e Coric. Chi passa il turno, a tal proposito, affronterà in seguito proprio uno dei padroni di casa come Gabriel Diallo.

Quote Antepost: i favoriti a Toronto

Andiamo a vedere le lavagne complete delle quote antepost per la vittoria finale del ATP Toronto 2025. Lorenzo Musetti @26 volte la posta è l’italiano messo meglio secondo i bookmakers, ma comunque in terza fascia rispetto ai favoriti principali e secondari che lo staccano.

Canadian Open: in campo anche il femminile col WTA Montreal

Un veloce accenno anche al torneo canadese femminile, il WTA Montreal 2025 che come si capisce subito, si gioca in un altra location e in un altra città rispetto al torneo maschile.

Iga Świątek apre da favorita su Coco Gauff, mentre sono più indietro Mirra Andreeva, Elena Rybakina e Madison Keys. In terza fascia troviamo Amanda Anisimova e Jessica Pegula. Molto indietro la nostra principale rappresentante azzurra, Jasmine Paolini quotata @41 volte la posta per la vittoria.