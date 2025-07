Pronostico Lorenzo Musetti-James Duckworth: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Toronto 2025

Secondo turno del Master 1000 canadese di Tennis, l’ATP Toronto 2025 dove Lorenzo Musetti torna in campo dopo il passo falso a Washington che ha certificato un momento poco entusiasmante da parte del numero 10 al mondo che ora sfiderà il numero 106, James Duckworth. Pronostico Musetti-Duckworth 29 luglio 2025.

Pronostico Musetti-Duckworth 29 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi di Lorenzo Musetti-James Duckworth con statistiche, migliori quote, guida tv e consigli per le scommesse su questo match valido per il 2° turno al ATP Master 1000 Toronto 2025 di tennis.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 3 del tabellone del Canadian Open, inizia direttamente dal 2° turno. Il 2025 di Musetti infatti fino a metà giugno, è stato quello della definitiva consacrazione tra i grandi del tennis mondiale con tre semifinali nei Masters 1000 di Monte-Carlo, Madrid e Roma, e centrando poi la sua prima semifinale Slam in carriera al French Open. A Monte-Carlo ha sfiorato il titolo, arrendendosi solo in finale a Carlos Alcaraz dopo aver eliminato giocatori del calibro di Tsitsipas e De Minaur, arrivando al suo carrer best col 6° posto nel ranking mondiale, ma poi per il carrarino è arrivato un momento di calo. Proprio nella semifinale di Parigi, nuovamente contro Alcaraz, Musetti è stato costretto al ritiro a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra. Dopo lo stop e il periodo di recupero, l’estate dell’azzurro è stata più difficile con l’eliminazione al secondo turno di Wimbledon e l’uscita precoce a Washington la scorsa settimana.

James Duckworth arriva alla sfida con Musetti dopo un buon periodo nel circuito Challenger. A marzo ha conquistato il titolo a San Luis Potosí, in Messico, senza perdere un set, e nel corso della stagione ha mantenuto un buon livello di competitività. Il trentatreenne di Sydney ha saputo capitalizzare l’esperienza maturata negli anni, e anche a Toronto si è confermato solido e ordinato, battendo in due set il giovane cinese Shang. La superficie veloce lo rende un avversario potenzialmente pericoloso, soprattutto se Musetti non sarà al meglio fisicamente.

Musetti e Duckworth si sono affrontati una sola volta in carriera, al Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2021, dove fu l’australiano ad imporsi in due set.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Musetti-Duckworth?

Il Canadian Open è solo su Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite le app dell’emittente satellitare Sky Go e NOW.

Le migliori quote su Lorenzo Musetti-James Duckworth

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Musetti nettamente favorito @1.25 su Sisal mentre la vittoria di Duckworth si gioca @4.10 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-James Duckworth

Abbiamo detto dei problemi di Musetti, della superficie veloce che potrebbe aiutare Duckworth, e anche del precedente, seppur datato, che vide trionfare l’australiano, che non crediamo riuscirà nell’impresa di battere Musetti anche questa volta, ma potrà giocarsi comunque il match per un OVER 21.5 GAMES @1.87 su Goldbet.

