Ostacolo cinese per Lorenzo Sonego al secondo turno del Master 1000 canadese di tennis, l’ATP Toronto, che questo mercoledì nel tardo pomeriggio italiano vedrà il numero #38 al mondo sfidare Bu Yunchaokete, numero #76. Pronostico Bu-Sonego 30 luglio 2025.

Pronostico Bu-Sonego 30 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi di Bu Yunchaokete-Lorenzo Sonego, match valido per il secondo turno del Master 1000 ATP Toronto 2025.

Lorenzo Sonego inizia il suo Master 1000 dal secondo turno, in virtù del bye guadagnato al primo turno essendo tra le teste di serie principali di questo torneo. Il 30enne torinese da il suo meglio negli eventi principali, in particolare i Grande Slam, con l’unica eccezione di Parigi e Ben Shelton. Lorenzo ha conquistato i quarti di finale a Melbourne, primo turno al French Open ma ancora ottavi di finale a Wimbledon. Nell’ultimo torneo giocato, sempre sul cemento americano, Sonego è stato battuto dal connazionale Matteo Arnaldi nei sedicesimi di finale del torneo ATP di Washington.

Dall’altra parte della rete Bu Yunchaokete ha battuto in due set Vit Kopriva con il punteggio di 7-6 6-2 e a Washington invece era stato sconfitto al secondo turno da Alex de Minaur.In questo 2025 di vittorie nel circuito maggiore non è che ne abbia ottenute tante (ad eccezione dei quarti di finale raggiunti a Montpellier, Bu non ha mai superato il secondo turno nei tornei del circuito maggiore).

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Bu-Sonego?

Tutto il torneo ATP Master 1000 di Toronto è solo su Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite le app dell’emittente satellitare Sky Go e NOW.

Migliori quote Bu Yunchaokete-Lorenzo Sonego

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. La vittoria di Bu si gioca oltre la pari @2.12 su Goldbet mentre il successo di Sonego si gioca @1.75 su Sisal.

Le nostre scommesse su Bu Yunchaokete-Lorenzo Sonego

Nessun precedente tra i due tennisti, ma secondo noi la maggior qualità di Sonego uscirà fuori e la quota per la vittoria dell’azzurro non è così male. Consigliamo quindi VITTORIA SONEGO @1.75 su Bet365.

