Questo mercoledì Flavio Cobolli sfida la Wild Card di casa, il canadese Alexis Galarneau, nel secondo turno del Master 1000 ATP Toronto 2025 di tennis. Pronostico Cobolli-Galarneau 30 luglio 2025.

Pronostico Cobolli-Galarneau 30 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi di Flavio Cobolli-Alexis Galarneau, match valido per il secondo turno del Master 1000 ATP Toronto 2025.

Esordio nel Masters 1000 di Toronto per Flavio Cobolli. Il romano torna in campo dopo l’eliminazione al secondo turno di Washington. Sicuramente Cobolli parte favorito oggi contro il padrone di casa e potrebbe trovarsi di fronte nel prossimo turno anche un altro canadese, visto che affronterà il vincente del match tra Felix Auger-Aliassime e l’ungherese Fabian Marozsan. Cobolli è stabilmente in top 20, al numero 17 virtuale. Questa settimana perde i 330 punti ottenuti grazie alla finale raggiunta nel 2024 a Washington, che fu la prima nel circuito maggiore.

Alexis Galarneau viene invitato tutti gli anni nel Masters 1000 di casa, al momento è fuori dai primi 190 giocatori al mondo, ma non è da sottovalutare visto che su questa superficie è pericoloso e al primo turno ha superato Rinderknech. Nel 2023 a Bologna il canadese fu in grado di sconfiggere niente meno che Lorenzo Sonego.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Cobolli-Galarneau?

La sfida tra Flavio Cobolli-Alexis Galarneau, valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di Toronto, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV.

Migliori quote Flavio Cobolli-Alexis Galarneau

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Cobolli favorito @1.25 su Sisal mentre la vittoria di Galarneau si gioca @4.30 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Alexis Galarneau

L’azzurro è nettamente favorito, come abbiamo visto dalle quote, forse anche troppo favorito, e un match da almeno 21 games totali potremmo vederlo, anche se alla fine pure per noi il match andrò dalla parte di Cobolli, ma consigliamo OVER 20.5 GAMES @1.73 Bet365.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.