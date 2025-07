Match da non perdere nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto, terzo turno del Master 1000 ATP Toronto 2025 di tennis in cui il nostro Matteo Arnaldi cercherà l’impresa contro Sasha Zverev, numero 1 del seeding del torneo canadese. Pronostico Zverev-Arnaldi 1 agosto 2025.

Pronostico Zverev-Arnaldi 1 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi di Alexander Zverev-Matteo Arnaldi, match valido per il terzo turno del Master 1000 ATP Toronto 2025.

Matteo Arnaldi è rientrato tra le teste di serie di questo Master 1000 al pelo (numero 32), e ha debuttato contro l’australiano Schoolkate, passando in tre set: 6-3 3-6 6-3. Prestazione condita da luci e ombre ma che comunque gli è valsa un terzo turno contro un giocatore importante ed esperto, numero 3 della classifica ATP e numero 1 del seeding canadese.

Parliamo di Alexander Zverev che ha stentato un po’ contro un altro australiano, Walton, spuntandola comunque in due set: 7-6 6-4. La motivazione non manca al tedesco che proprio nel periodo in cui Sinner era squalificato sembrava potesse impensierirlo per il numero #1 del ranking nazionale, ma da quel momento Shasha ha inanellato una serie di brutte prestazioni e sconfitte deludenti. Qui al Master 1000 canadese vorrà fare bene, e magari arrivare a giocarsi il titolo, visto anche i tanti forfait eccellenti a Toronto, su tutti proprio Sinner ed Alcaraz.

Il vincitore del match tra Zverev e Arnaldi dovrà vedersela poi agli ottavi contro un argentino: il prossimo avversario, infatti, uscirà dal confronto tutto sudamericano tra Tomas Martin Etcheverry e Francisco Cerundolo.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Zverev-Arnaldi?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW e su Tennis TV.

Migliori quote Alexander Zverev-Matteo Arnaldi

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Zverev è dato vincente @1.25 su Sisal mentre il successo di Arnaldi si gioca intorno a 4 volte la posta, con un picco @4.10 su Goldbet se credete nell’impresa dell’azzurro.

Le nostre scommesse su Alexander Zverev-Matteo Arnaldi

Noi non crediamo all’impresa dell’azzurro. Un solo precedente tra Zverev e Arnaldi, anche abbastanza recente: quest’anno, ai sedicesimi di Acapulco, il tedesco si è imposto in rimonta sul punteggio di 6-7 6-3 6-4. Questa volta il match potrebbe andare più facilmente verso la parte del tedesco, che però ha una quota ingiocabile, per questo viriamo su UNDER 22.5 GAMES @1.74 Lottomatica.

