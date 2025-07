Al Master 1000 di tennis canadese si continua a giocare con un terzo turno del ATP Toronto 2025 che vedrà in campo l’azzurro Lorenzo Musetti contro un giovane in ascesa come lo statunitense Alex Michelsen. Pronostico Musetti-Michelsen 31 luglio 2025.

Pronostico Musetti-Michelsen 31 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi di Lorenzo Musetti-Alex Michelsen, match valido per il terzo turno del Master 1000 ATP Toronto 2025.

Dopo l’ottima stagione su terra rossa, Lorenzo Musetti ha passato un periodo difficile e ha perso qualche posizione del ranking che lo vede comunque sempre tra i primi 10 al mondo. A Wimbledon il Muso è uscito al al primo turno contro il georgiano Basilashvili, e anche a Washington è subito uscito di scena per mano di Norrie. Il carrarino è stato limitato dagli infortuni ma ora sembra tornato a condizioni accettabili per questo Master 1000, con un occhio alla race che porta alle ATP Finals di Torino. Il debutto sul cemento canadese è stato convincente: 7-5 6-1 all’australiano Duckworth.

Dall’altra parte della rete uno degli astri nascenti del tennis statunitense, Alex Michelsen, 20enne di Laguna Hills, in California, professionista dal 2023 e già balzato fino al numero 34 del Ranking mondiale. A Toronto ha sfruttato le tante assenze ed è scattato come testa di serie (26esimo), grazie al bye il primo turno. Nel secondo ha avuto vita facile contro il cileno Tomas Barrios Vera, proveniente dalle qualificazioni e sconfitto con un perentorio 7-6 6-3. Per il vincitore del confronto tra Musetti e Michelsen ci sarebbe comunque un avversario statunitense agli ottavi: chi passa il turno, infatti, dovrà vedersela con uno tra Learner Tien e Reilly Opelka.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Musetti-Michelsen?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Migliori quote Lorenzo Musetti-Alex Michelsen

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Musetti favorito in quota massima @1.54 su Admiralbet mentre la vittoria di Michelsen sale fino @2.62 su Starvegas e @2.50 su Sisal.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Alex Michelsen

Lorenzo Musetti è tornato? Lo scopriremo in questo interessante match col talento in ascesa di Michelsen, primo scontro ufficiale tra i due. Secondo noi il giovane statunitense proverà ad esaltarsi e non è da sottovalutare su questa superficie per questo appoggiamo la vittoria di Musetti alla fine, ma non così scontata, e consigliamo OVER 22.5 GAMES @1.85 Lottomatica.

