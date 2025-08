In Canada inizia la seconda settimana del Master 1000 di Tennis, ATP Toronto 2025. Siamo ai quarti di finale col tedesco Alexander Zverev che spera di avanzare verso la finale (che ha vinto nel 2017), ma prima se la dovrà vedere con Alexei Popyrin, il campione in carica di questo torneo. Pronostico Zverev-Popyrin 5 agosto 2025.

Pronostico Zverev-Popyrin 5 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

L’analisi di Alexander Zverev-Alexei Popyrin, match di tennis valido per i quarti di finale del Master 1000 ATP Toronto 2025 in campo questo lunedì dal Sobeys Stadium in Canada.

Scontro tra due ex vincitori. Alexander Zverev ha trionfato al Master 1000 canadese ormai nel lontano 2017 anche se si presenta in un periodo deludente, e lo abbiamo visto anche a Wimbledon, nonostante parliamo sempre d’un giocatore da 500 vittorie e 24 titoli in carriera. Lo scorso turno il tedesco è stato avvantaggiato dal forfait di Francisco Cerundolo per avanzare di una casella senza particolari problemi. In precedenza, il numero 3 al mondo aveva superato in rimonta Matteo Arnaldi e prima ancora l’australiano Adam Walton.

Alexei Popyrin è invece il campione in carica, lo scorso anno superò Rublev in finale e ha la possibilità di calare un bis che a Toronto non si vede dal 2018-2019 con Rafa Nadal. Il gigante di Sydney ha eliminato dalla competizione Holger Rune, Daniil Medvedev e Nicolas Arseneault dimostrando tutto il suo feeling con la superficie canadese.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Zverev-Popyrin?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Le migliori quote su Alexander Zverev-Alexei Popyrin

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Zverev favorito @1.31 su Goldbet mentre la vittoria di Popyrin si gioca fino @3.50 volte la posta su Starvegas e Sisal.

Le nostre scommesse su Alexander Zverev-Alexei Popyrin

Alexander Zverev e Alexei Popyrin si sono incrociati già tre volte durante le rispettive carriere. Per l’australiano non sono stati incontri piacevoli: ha sempre vinto il tedesco infatti. La prima affermazione dell’amburghese risale al 2018 a Basilea. Poi c’è stata Acapulco l’anno successivo e quindi l’ultimo scontro diretto del 2024 alle Olimpiadi di Parigi. In questi scontri è sempre stato un 2-0 secco per Zverev, ma questa volta giochiamo su un match più combattuto per un OVER 22.5 GAMES @1.80 BET365.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.