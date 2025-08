Nella notte tra lunedì e martedì, in Canada si giocano i quarti di finale del Master 1000, ATP Toronto 2025 di tennis, con uno scontro Stati Uniti-Russia con in campo Alex Michelsen e Karen Khachanov che hanno entrambi la grossa occasione di poter passare alle semifinali di un torneo così importante. Pronostico Michelsen-Khachanov 5 agosto 2025.

Pronostico Michelsen-Khachanov 5 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

L’analisi di Alex Michelsen-Karen Khachanov, match di tennis valido per i quarti di finale del Master 1000 ATP Toronto 2025 in campo questo lunedì dal Sobeys Stadium in Canada.

Alex Michelsen ha vinto il derby a stelle e strisce con Learner Tien, mentre prima ancora aveva superato Lorenzo Musetti e Marcelo Tomas Barros Vera.

Attenzione a Karen Khachanov che qui in Nord America ha superato Casper Ruud, Emilio Nava e Juan Pablo Ficovich. Il 29enne moscovita non va sottovalutato: qui a Toronto ha già centrato due volte la semifinale (nel 2018 e nel 2019). Finalmente, si è anche sbloccato contro un top 20 del ranking ATP, lui che da numero 16 non passa certamente inosservato.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Michelsen-Khachanov ?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Le migliori quote su Alex Michelsen-Karen Khachanov

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Khachanov domina le lavagne delle scommesse in quota @1.45 su Marathonbet e Sisal mentre la vittoria di Michelsen viaggia da sfavorita @2.75 praticamente su tutti i principali bookmakers come Admiralbet.

Le nostre scommesse su Alex Michelsen-Karen Khachanov

Un solo precedente tra i due datato inizio 2025 agli Australian Open e con passaggio del turno ottenuto dallo statunitense che se la potrà giocare anche in questo match, nonostante le quote come abbiamo visto danno molto avanti il russo, ma noi giochiamo sull’handicap con MICHELSEN +2.5 GAMES @2.00 Lottomatica.

