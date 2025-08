Andiamo a vedere uno degli ultimi quarti di finale del Master 1000 di tennis in Canada, l’ATP Toronto 2025 con Andrey Rublev che sfida da sfavorito l’americano Taylor Fritz. Pronostico Rublev-Fritz 6 agosto 2025.

Pronostico Rublev-Fritz 6 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

L’analisi di Andrey Rublev-Taylor Fritz, match di tennis valido per i quarti di finale del Master 1000 ATP Toronto 2025 in campo questo martedì dal Sobeys Stadium in Canada.

Andrey Rublev arriva ai quarti di finale del National Bank Open di Toronto grazie a un percorso segnato da due vittorie solide e un ritiro. Il russo ha superato Lorenzo Sonego in una battaglia in tre set e ha avuto la meglio in due set contro Hugo Gaston. L’accesso tra i migliori otto è stato facilitato dal ritiro di Alejandro Davidovich Fokina per infortunio. Il russo è alla sua 14esima apparizione nei quarti di finale di un torneo Masters 1000. Dopo una stagione altalenante nel 2024, culminata con il titolo al Masters 1000 di Madrid, Rublev ha mostrato segni di ripresa in questo 2025. Attualmente è di nuovo tornato nella top 10 del ranking mondiale, escludendo di fatto il nostro Musetti.

Taylor Fritz, attuale numero 4 del mondo, ha raggiunto i quarti con una prova di grande resistenza e concentrazione. La sua ultima vittoria è arrivata al termine di una maratona di tre ore contro Jiri Lehecka, conclusa 7-6, 6-7, 7-6. Precedentemente, Fritz aveva superato con relativa facilità Gabriel Diallo e Roberto Carballes Baena. Un traguardo importante per il 27enne di San Diego, che ora ha raggiunto i quarti di finale in tutti e nove i tornei Masters 1000 disputati nella sua carriera.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Rublev-Fritz in tv?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Le migliori quote su Andrey Rublev-Taylor Fritz

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Nettamente favorito Fritz che si gioca @1.45 su Sisal e Marathonbet mentre Rublev sale @2.80 su Admiralbet e Goldbet.

Le nostre scommesse su Andrey Rublev-Taylor Fritz

I due si sono incrociati complessivamente in tornei ufficiali per ben nove volte e Fritz è in lieve vantaggio, con cinque successi contro i quattro del russo. L’ultimo risale al torneo di Madrid dello scorso anno, con vittoria del moscovita che portò poi alla conquista anche del titolo stesso. Ma l’americano prima di quella sfida aveva avuto la meglio sul rivale in quattro dei precedenti cinque confronti. Prendiamo RUBLEV +2.5 GAMES @1.94 Lottomatica.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.