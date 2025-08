Siamo alle battute conclusive del Master 1000 canadese di Tennis, ATP Cincinnati 2025, e nella Notre tra mercoledì e giovedì andranno in scena le semifinali e in questo articolo prendiamo in analisi il Pronostico Zverev-Khachanov 7 agosto 2025.

Pronostico Zverev-Khachanov 7 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Alexander Zverev-Karen Khachanov, sfida valida per le semifinali del Master 1000, ATP Toronto 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Alexander Zverev ha già vinto questo torneo nel 2017 e ora sogna il bis. Il tedesco, numero 3 al mondo, non ha avuto un percorso perfetto in Canada, ma lo scorso turno ha eliminato il campione in carica Alexei Popyrin in rimonta dopo aver perso il primo set. Nei turni precedenti, invece, Zverev aveva battuto anche Matteo Arnaldi e Adam Walton. Discorso a parte il match contro Francisco Cerundolo contro il quale la qualificazione è giunta a tavolino.

Karen Khachanov ha trovato sulla sua strada il giovane Alex Michelsen superato in due set, col punteggio di 6-4 7-6(3), annullando anche due palle per andare al terzo sul 4-5 del secondo. Le altre vittime della sua avventura canadese erano state Casper Ruud, Emilio Nava e Juan Pablo Ficovich. In carriera, Khachanov ha conquistato ben 7 titoli tra i quali anche il Masters 1000 di Parigi-Bercy edizione 2018. Per il russo sarà la terza semifinale in Canada dopo quelle del 2018 e del 2019, oltre che la sesta in assoluto in un Masters 1000.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Zverev-Khachano?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Le migliori quote su Alexander Zverev-Karen Khachanov

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Il tedesco apre con i favori delle quote @1.42 su Sisal mentre il successo di Khachanov viaggia @2.95 volte la posta su Goldbet e Starvegas.

Le nostre scommesse su Alexander Zverev-Karen Khachanov

Nei precedenti Zverev arriva all’appuntamento da tre successi consecutivi contro il rivale, ottenuti tra il 2021 e il 2024 a Tokyo, Miami e Cincinnati. Anche le prime due sfide in assoluto furono appannaggio del buon Sascha, nel 2016 a San Pietroburgo e due anni dopo al French Open. Nel mezzo c’è stato un piccolo spazio in cui si è infilato Khachanov con le due affermazioni di Parigi nel 2018 e proprio qui in Canada nel 2019. Ci aspettiamo un bel match da OVER 22.5 GAMES @1.80 Sisal.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.