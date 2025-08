Siamo alle battute conclusive del Master 1000 canadese di Tennis, ATP Cincinnati 2025, e nella Notre tra mercoledì e giovedì andranno in scena le semifinali e in questo articolo prendiamo in analisi il Pronostico Shelton-Fritz 7 agosto 2025.

Pronostico Shelton-Fritz 7 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Ben Shelton-Taylor Fritz, sfida valida per le semifinali del Master 1000, ATP Toronto 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Dopo Zverev-Khachanov, ecco la seconda semifinale sarà una sfida tutta statunitense, sul cemento più rapido della stagione. Taylor Fritz ha eliminato Andrey Rublev 6-3 7-6 con 20 ace a referto. Per Fritz si tratta della 19esima vittoria nelle ultime 22 partite e soprattutto della settima semifinale a livello 1000 della carriera (la seconda del 2025 dopo quella persa con Mensik a Miami).

Ben Shelton ha regolato Alex de Minaur 6-3 6-4 e per lui si tratta della prima semifinale 1000 in carriera e anche del primo successo con un top10 dal torneo di Basilea del 2024, quando eliminò il numero 7 Rublev nei quarti di finale.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Shelton-Fritz?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Le migliori quote su Ben Shelton-Taylor Fritz

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Anche qui abbiamo un netto favorito, si tratta di Fritz che non va oltre la quota @1.60 di Marathonbet mentre la vittoria di Shelton sale @2.40 su Sisal e @2.33 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Ben Shelton-Taylor Fritz

L’unico precedente del derby a stelle e strisce è stato vinto a Indian Wells da Fritz nel 2023 in un match combattuto fino al 3° set, come ci aspettiamo anche per questa importante semifinale a Toronto dove proviamo il raddoppio abbondante con OVER 2.5 SET @2.20 Bet365.

