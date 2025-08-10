Questa domenica in Ohio continua l’ultimo Master 1000 di tennis prima dello Slam dello US Open, si completa il secondo turno del ATP Cincinnati 2025. Pronostico Nardi-Shapovalov 10 agosto 2025.

Pronostico Nardi-Shapovalov 10 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Luca Nardi-Denis Shapovalov, sfida valida per il secondo turno ATP Cincinnati 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Luca Nardi è riuscito a entrare nel tabellone principale da Lucky loser (nelle qualificazioni, dopo la vittoria su Aidan Mayo, il pesarese aveva perso contro il belga Alexander Blockx) in seguito ai numerosi forfait verificatisi in questi giorni e ha fatto fruttare questo colpo di fortuna superando l’argentino Thiago Agustin Tirante al 2° turno, anche senza convincere del tutto.

Denis Shapovalov è invece all’esordio nel torneo, avendo beneficiato di un bye al primo turno in qualità di testa di serie della manifestazione. Il canadese ha già conquistato due titoli in questo 2025 tra Dallas e Los Cabos ma non sono mancati i passaggi a vuoto, ultimo dei quali l’eliminazione al primo turno a Toronto.

Guida TV Tennis ATP Cincinnati: dove vedere Nardi-Shapovalov?

Il match è trasmesso in diretta su Sky Sport. In particolare, le partite sono visibili su Sky Sport Tennis, canale 203 ed è disponibile anche in streaming tramite le app ufficiali Sky Go e NOW oppure su Tennis TV.

Le migliori quote per Luca Nardi-Denis Shapovalov

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Nardi nettamente sfavorito quasi a 4 volte la posta, @3.90 su Starvegas e Goldbet per l’esattezza mentre la vittoria di Shapovalov si prende @1.26 su Marathobet e @1.25 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Luca Nardi-Denis Shapovalov

Non esistono precedenti tra i due tennisti. Il canadese è forte ma discontinuo nel rendimento ma Nardi dovrà aumentare di molto il proprio gioco per contendere questo match. Noi giochiamo sul canadese con handicap: SHAPOVALOV -3.5 GAMES @1.61 Lottomatica.

